Fatigue, difficultés à se concentrer, troubles de l'humeur... et si vous manquiez de vitamine B12 ?

La carence en vitamine B12 est courante, surtout chez certaines personnes.

Les vitamines sont essentielles pour que notre corps fonctionne correctement, mais chacune joue un rôle spécifique. La vitamine B12, par exemple, est indispensable pour les globules rouges, la synthèse de l'ADN et le système nerveux. Si on en manque, cela finit par se faire ressentir. Mais à quel point ?

Une carence en vitamine B12 peut tout d'abord provoquer différents symptômes d'anémie, précisément en raison de l'importance de cette vitamine pour les globules rouges. Il s'agit notamment d'une fatigue, d'une faiblesse, d'une perte d'appétit, de nausées ou encore d'essoufflements. Votre rythme, le travail ou les tracas du quotidien ne sont donc pas forcément les seuls à blâmer en cas de fatigue.

Comme la vitamine B12 est également nécessaire au fonctionnement du système nerveux, une carence se manifeste aussi par des symptômes neurologiques, comme des picotements, une baisse de sensibilité dans les mains ou les pieds, des difficultés motrices, ou encore des troubles de la mémoire et de l'humeur. Une carence sévère peut même entraîner une démence irréversible.

Heureusement, dans la plupart des cas une carence en vitamine B12 est détectée avant ce stade et peut être traitée, simplement avec une supplémentation. "La carence en vitamine B12 est l'une des rares causes réversibles du déclin cognitif. La détecter tôt peut prévenir des lésions cérébrales à long terme et restaurer la clarté mentale", a expliqué au HuffPost le Dr Majid Fotuhi, neurologue et professeur adjoint à l'université Johns Hopkins. En plus d'être traitable, la carence en vitamine B12 est surtout évitable.

La vitamine B12 doit être apportée via l'alimentation. Mais elle est "la seule vitamine systématiquement absente des aliments d'origine végétale", précise le Service public d'information en santé. Les personnes qui ne consomment pas ou peu d'aliments d'origine animale (comme les végétariens et vegans) sont donc particulièrement à risque de carence. Les abats comme le foie de veau sont particulièrement riches en vitamine B12 mais les viandes et des poissons comme le hareng ou la sardine ou encore des fruits de mer comme les palourdes et les huîtres en contiennent aussi en bonne quantité. La carence en vitamine B12 est aussi fréquente chez les personnes âgées, puisque l'absorption de cette vitamine diminue avec l'âge.

La carence en vitamine B12 est également fréquente chez les personnes qui ont un trouble de l'absorption, provoqué par exemple par une maladie cœliaque, la maladie de Crohn ou une chirurgie bariatrique. Certains médicaments, comme la metformine (un antidiabétique) et les antiacides, ou encore une exposition répétée au protoxyde d'azote - de plus en plus consommé de façon récréative - peuvent aussi réduire l'absorption de cette vitamine et exposent donc à un risque de carence. Les personnes alcooliques sont également à risque. Une supplémentation en vitamine B12 est généralement nécessaire pour toutes ces personnes.