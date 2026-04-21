Pollen : "alerte rouge quasi généralisée" cette semaine en France

En raison d'une météo favorable, le risque pollinique est maximal en France pendant plusieurs jours.

La météo printanière de cette semaine en France fait du bien au moral... mais c'est une mauvaise nouvelle pour les personnes allergiques. La Chaîne Météo rapporte une "situation pollinique critique" ce mardi 21 avril, et elle devrait durer. Avec un temps sec et ensoleillé, la météo est en effet particulièrement favorable à un pic de pollens. "Les concentrations explosent et le risque allergique atteint son niveau maximal sur l'ensemble du territoire", affirme La Chaîne Météo. Selon elle, "aucune région n'échappe à cette alerte rouge".

Le pollen de chêne, "principal responsable" de ce pic pollinique, "atteint un niveau très élevé dans la quasi-totalité des régions", précise La Chaîne Météo. Mais il n'y a pas que le chêne : le platane est aussi "très actif en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté et en Corse" ; l'aulne est "très présent" en Corse ; le bouleau a "une influence notable au nord et à l'est" ; et les pollens de cyprès et d'urticacées sont aussi présents au sud et à l'ouest. Un véritable "cocktail allergisant", qui devrait durer. La Chaîne Météo prévoit en effet un maintien de cette météo ensoleillée jusqu'à la fin de la semaine. "Les concentrations polliniques devraient rester élevées, prolongeant cet épisode à risque pour les personnes allergiques".

© La Chaîne Météo. Risque pollinique en France métropolitaine le jeudi 23 avril 2026.

Des cartes pour suivre le risque pollinique

Pour connaître le risque pollinique chaque jour, La Chaîne Météo met à disposition une carte sur son site. Le réseau national de surveillance de la qualité de l'air (Atmo France) a également élaboré une carte des prévisions du risque pollinique en France sur trois jours. Elle est mise à jour automatiquement ci-dessous. Elle prend en compte les seuils de concentration des pollens les plus répandus : l'ambroisie, l'aulne, l'armoise, le bouleau, les graminées et l'olivier. Regarder régulièrement ces cartes est essentiel pour les allergiques, afin d'adapter ses comportements en fonction de la situation.

En cas d'alerte pollinique, il est conseillé aux personnes souffrant d'allergiques d'aérer leur logement tôt le matin et tard le soir, de se rincer les cheveux avant se coucher, d'éviter de faire sécher ses vêtements à l'extérieur, de porter des lunettes de soleil dehors, et enfin de prendre des médicaments (notamment des antihistaminiques) si nécessaire.

Quels pollens circulent à quelle période en France ?

La saison débute dès l'hiver par les pollens de cyprès en région méditerranéenne, et ceux de noisetier et d'aulne dans le reste du pays. Puis, le pic de pollens se produit au printemps, avec le bouleau dans le Nord et l'Est principalement en mars et avril ; le chêne d'avril à juin, et bien sûr les graminées de mai à août. Puis en été et au début de l'automne, c'est l'ambroisie qui mène la vie dure aux allergiques.

Ce calendrier des pollens dépend des régions, mais "la libération des pollens dépend fortement des conditions météorologiques", comme le rappelle La Chaîne Météo. Une météo douce, sèche et avec du vent représente les "conditions idéales pour la dispersion". A l'inverse, la pluie a un "effet temporairement bénéfique, car elle rabat les pollens au sol". La Chaîne Météo note également que "le changement climatique modifie le calendrier : les floraisons sont plus précoces et les saisons tendent à s'allonger. Des hivers plus doux favorisent des émissions dès janvier, tandis que des automnes chauds prolongent les épisodes tardifs". Le risque pollinique change donc chaque jour, d'où l'importance de regarder régulièrement le risque grâce aux cartes ci-dessus.