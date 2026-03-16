Exposition aux rayons X : le cancer rare d'une cardiologue reconnu comme maladie professionnelle

La justice a reconnu le lien entre le cancer de la cardiologue et son exposition professionnelle aux rayons X.

Après plusieurs années de bataille judiciaire, le cancer rare dont souffre une cardiologue a finalement été reconnu comme maladie professionnelle. De par son métier de cardiologue interventionnelle, elle a en effet été exposée aux rayons X pendant des années, sans être suffisamment protégée. Son avocate, Cornélie Durrleman, a livré le récit de cette procédure.

"A l'hôpital, les protections adéquates ne sont lui pas fournies. Les appareils pour mesurer l'exposition aux rayons X manquent. L'organisation du bloc n'est pas sécurisée", précise l'avocate de médecins sur Linkedin. Elle estime même que "si l'hôpital avait rempli son rôle", la cardiologue "n'aurait pas été dans cette situation". La "Dr. V " a même alerté l'hôpital dans lequel elle travaillait sur ce manque de protection. L'hôpital "lui fournit du matériel de protection peu efficace, lui promet des améliorations", raconte son avocate.

Mais cela ne suffira malheureusement pas. Après des années à continuer son travail et à soigner des patients, elle finit par souffrir d'une "douleur fulgurante. Le diagnostic tombe : elle souffre d'un cancer rare, dû à l'exposition aux rayons X", explique l'avocate. La cardiologue a d'abord engagé une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle, refusée par deux comités. Elle engage alors Cornélie Durrleman, qui, "après 3 années de bataille judiciaire", réussit à démontrer le lien entre l'activité de la cardiologue et son cancer, et parvient ainsi à le faire reconnaître comme maladie professionnelle.

La reconnaissance de maladie professionnelle représente une victoire importante pour la cardiologue, mais plus globalement pour les professionnels qui sont exposés aux rayons X. La cardiologue "souhaitait, à travers la procédure, alerter sur les conditions d'exercice à l'hôpital et éviter que d'autres se retrouvent dans cette situation", a précisé l'avocate.

Le cas de la Dr V n'est pas isolé : chaque année, environ une vingtaine de maladies professionnelles dues aux rayonnements X sont reconnus selon l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité. Plusieurs types de cancers sont inscrits dans le tableau des maladies professionnelles dues aux rayonnements ionisants : la leucémie, le cancer broncho-pulmonaire, ou encore le sarcome osseux.

D'après le Quotidien du médecin, le cancer dont souffre la cardiologue est une polyglobulie de Vaquez, une forme rare de cancer qui est caractérisée "par la surproduction de globules rouges par le corps. Les cellules sanguines en excès s'accumulent dans le sang, le rendant ainsi plus épais, ce qui ralentit sa circulation", augmentant ainsi le risque d'AVC ou infarctus, selon la Société canadienne du cancer. Les rayons X, indispensables dans la pratique médicale, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé en cas d'exposition importante, comme cela a été le cas pour la Dr V.