Est-ce qu'on entend vraiment mieux les yeux fermés ? Une étude remet en cause cette "croyance populaire"

Faut-il fermer les yeux pour mieux se concentrer sur notre ouïe ?

Que ce soit pour écouter plus intensément de la musique ou pour entendre un son difficile à distinguer, nous avons souvent tendance à fermer les yeux. Ce réflexe peut sembler logique : puisque notre vue n'est plus sollicitée, notre cerveau a moins d'informations à traiter et est donc en quelque sorte davantage disponible pour notre ouïe. Mais ce phénomène serait finalement... une idée reçue.

C'est en tout cas ce qu'a montré une étude menée par des chercheurs de Shanghai. Dans leur expérience, 25 volontaires ont écouté avec un casque différents sons masqués par un environnement bruyant. Leur activité cérébrale était aussi suivie grâce à un électroencéphalogramme (EEG). Les participants devaient ensuite régler le volume des sons jusqu'à ce qu'ils arrivent à peine à les distinguer du bruit de fond. Ce test a été mené sous 4 "conditions visuelles" : les yeux fermés ; les yeux ouverts mais en regardant un écran vierge ; en regardant une image fixe correspondant au son ; et enfin en regardant une vidéo correspondant au son qu'ils essayaient d'entendre.

Les chercheurs ont "constaté que, contrairement à une idée reçue, fermer les yeux nuit en réalité à la capacité de détecter ces sons", a expliqué l'auteur Yu Huang. Grâce à l'analyse de l'activité cérébrale, les chercheurs ont observé que lorsqu'une personne ferme les yeux pour essayer d'entendre un son dans un environnement bruyant, son cerveau se met dans un état de "criticité neuronale", dans lequel il filtre de façon excessive les sons... y compris les sons faibles qu'il faut justement distinguer ! "Nous avons découvert que la concentration interne favorisée par la fermeture des yeux joue en fait en votre défaveur dans ce contexte", a continué Yu Huang.

Alors comment mieux distinguer un son dans un environnement bruyant ? Une situation sort du lot : "l'engagement visuel aide à ancrer le système auditif dans le monde extérieur. Le fait de regarder une vidéo dynamique correspondant au son améliore considérablement la sensibilité auditive", a précisé le chercheur shanghaien. Alors la prochaine fois que vous essayer d'entendre un son alors qu'il y a du bruit autour, pensez à garder les yeux ouverts ! Les chercheurs précisent que les résultats de cette étude ne s'appliquent qu'aux environnements bruyants. "Dans un environnement plus calme, la stratégie classique consistant à garder les yeux fermés aide probablement les gens à détecter les sons faibles", concluent-ils.