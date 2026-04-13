Vous utilisez des écouteurs ? Une médecin alerte sur le risque d'infections

Bien utiliser ses écouteurs peut permettre d'éviter des infections aux oreilles.

Pour écouter de la musique, des podcasts, ou passer des coups de fil en ayant les mains libres, les écouteurs sont devenus un indispensable de notre quotidien. De nombreuses personnes les utilisent même plusieurs heures par jour.

S'ils sont très pratiques, ils ils peuvent bien sûr "être une source de danger pour l'audition" en raison d'une "surexposition sonore ou d'un volume sonore trop élevé", alerte Optical Center. Il est recommandé de ne pas dépasser 50 % du volume maximal, et de faire des pauses régulièrement. Mais les écouteurs ne sont pas seulement un danger pour l'audition : ils posent aussi un risque sous-estimé d'infections aux oreilles.

On met en effet dans nos oreilles des écouteurs qui peuvent devenir de véritables nids à bactéries. "L'utilisation d'écouteurs – en particulier de versions intra-auriculaires – bloque le conduit auditif et met la peau en contact avec toute saleté ou bactérie qu'ils peuvent transporter", a expliqué la Dr Rina Wong, chercheuse à l'université américaine Curtin.

Les écouteurs peuvent aussi "perturber l'équilibre entre les bonnes et mauvaises bactéries" présentes dans nos oreilles. Le problème, c'est que c'est justement cet équilibre qui nous protège des infections. Une étude publiée en 2024 a justement montré que les personnes qui utilisaient des appareils auditifs avaient une moins bonne diversité de bactéries que celles qui n'en utilisaient pas.

Ce n'est pas tout. Les écouteurs rendent "le conduit auditif plus chaud et plus humide", d'autant plus si vous les portez en faisant du sport, précise la Dr Wong. Comme l'humidité est le milieu préféré des bactéries, elle "augmente le risque d'infection de l'oreille", notamment les otites, affirme la chercheuse. Enfin, les écouteurs intra-auriculaires peuvent également "perturber le mécanisme naturel d'auto-nettoyage de l'oreille, assuré par le cérumen", continue la Dr Wong. Ce type d'écouteurs peut ainsi favoriser la formation de bouchons de cérumen. Alors comment protéger ses oreilles des risques liés au port d'écouteurs ?

Premier conseil : laisser ses oreilles "respirer" en évitant de les porter trop longtemps. Deuxième conseil : éviter de prêter ses écouteurs et de transpirer avec (ou à défaut les nettoyer après). Justement, un troisième conseil - probablement le plus important - est de nettoyer régulièrement ses écouteurs. Le Dr Kierzek confirme : "nettoyer ses écouteurs est une mesure de prévention simple qui permet d'éviter la grande majorité des infections liées à leur usage". Dernier conseil : en cas d'infection de l'oreille, consultez un médecin et arrêter d'utiliser vos écouteurs. Si vous cherchez une alternative aux écouteurs intra-auriculaires, vous pouvez vous tourner vers un casque audio ou des écouteurs à conduction osseuse.