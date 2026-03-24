Du plomb trouvé dans les vêtements pour enfants : ces couleurs seraient les pires selon les chercheurs

Des vêtements pour enfants contiennent du plomb, en particulier les t-shirts avec ces couleurs.

On sait que du plomb peut être présent dans nos habitations via les peintures ou les canalisations. Mais on trouve aussi, hélas, dans les vêtements pour enfants ! Si des règlements existent en Europe ou aux États-Unis par exemple, ils ne sont pas les mêmes partout, ne sont pas toujours aussi stricts, voire n'existent tout simplement pas dans certains pays, y compris ceux qui produisent des vêtements pour une grande partie des marchés mondiaux.

Résultat, des vêtements de mauvaise qualité produits dans des pays aux normes moins poussées peuvent bien contenir des substances dangereuses comme le plomb. Des fabricants utilisent ainsi du plomb pour fixer les colorants ou le plastique. Des recherches précédentes avaient aussi montré la présence de plomb dans les vêtements, notamment dans les parties métalliques comme les fermetures éclairs ou les boutons. Certains vêtements, notamment ceux de la "fast fashion", semblent être particulièrement concernés.

Une équipe américaine a justement analysé des t-shirts en provenance de divers vendeurs. La chercheuse principale de cette recherche, l'Américaine Kamila Deavers, a expliqué s'intéresser au sujet après que sa jeune fille a eu des taux élevés de plomb dans le sang à cause de revêtements de jouets. "J'ai commencé à voir des articles sur la présence de plomb dans les vêtements de fast fashion et je me suis rendu compte que peu de parents étaient au courant du problème", a-t-elle souligné.

Pour en savoir plus, Deavers et son équipe ont testé 11 t-shirts de couleurs différentes. Le constat était sans appel : tous les t-shirts testés dépassaient largement la limite autorisée aux États-Unis, qui est de 100 ppm. En Europe, il n'y a pas de règlementation spécifique pour les vêtements des enfants, mais les articles accessibles au public, enfant comme adulte, ne doivent pas dépasser 500 ppm de plomb d'après le règlement REACH.

Les chercheurs américains ont également observé que les vêtements de couleurs vives, comme le rouge et le jaune, "présentaient généralement des niveaux de plomb plus élevés que les couleurs plus ternes" d'après l'American Chemical Society. Les chercheurs ont ensuite mené une expérience pour simuler la digestion, avec de la salive et de l'acide gastrique. Ils estiment ainsi que si les enfants mettent des vêtements contenant du plomb dans leur bouche - ce qui est fréquent -, "une telle exposition dépasserait la limite quotidienne d'ingestion de plomb pour les enfants".

Les enfants sont particulièrement vulnérables face au plomb. "L'intoxication au plomb, également appelée saturnisme, représente un danger majeur pour les enfants de moins de 6 ans", rappelle l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Une intoxication au plomb peut en effet entraîner "des retards de développement, des troubles cognitifs ou de l'attention, des problèmes de comportement et des retards de croissance. Des symptômes physiques, comme une anémie, des douleurs abdominales, une fatigue persistante ou une perte d'appétit, peuvent également apparaître", précise pour sa part l'ARS. Généralement, une telle intoxication est rare et est liée à la présence de plomb dans les logements, notamment dans d'anciennes peintures ou canalisations.