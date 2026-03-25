Il n'y a pas que l'alimentation : les personnes qui ont cette mauvaise habitude sont deux fois plus contaminées au cadmium

Le cadmium est un métal lourd cancérigène très présent dans les sols agricoles.

La contamination de l'alimentation par le cadmium inquiète. Et pour cause : ce métal lourd est reconnu cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction par le Centre International de Recherche sur le Cancer. Le problème, c'est que la population est contaminée par le cadmium au quotidien. Il est en effet présent (naturellement et via les engrais) dans les sols agricoles.

De nombreux aliments, comme le chocolat, le blé, les pommes de terre ou encore les légumes sont ainsi imprégnés, et nous contaminent petit à petit, puisque le cadmium s'accumule dans le corps. Une récente expertise menée par l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) "confirme une surexposition de la population française au cadmium par l'alimentation", qui est de plus en plus importante.

Si l'alimentation est la "principale source source" d'exposition au cadmium d'après l'Agence, une autre est peu connue : le tabac. "Une grande majorité des fumeurs n'ont pas conscience de cette teneur en cadmium dans leur cigarette", avait expliqué Nathalie Verroit, tabacologue. Pourtant, ce risque sous-estimé est loin d'être anodin. "Chez les fumeurs, l'inhalation de fumée de tabac est une autre source importante d'exposition. Chez les 45-64 ans, elle peut représenter jusqu'à 43 % de l'imprégnation", alerte l'Anses dans son rapport publié ce 25 mars 2026.

Les racines des plants de tabac absorbent en effet le cadmium présent dans les sols agricoles. Les feuilles de tabac sont ensuite fumées : chaque cigarette contient environ 2 µg de cadmium. En sachant qu'environ 10 % de cette dose est inhalée, une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour peut dépasser la dose hebdomadaire tolérable en cadmium... rien qu'avec le tabac ! Les fumeurs sont ainsi largement plus nombreux (76% contre 42% chez les non-fumeurs) à dépasser les seuils de repères biologiques d'après l'Anses. Il faut ensuite ajouter à cela l'impact de l'alimentation, qui représente plus de la moitié de l'imprégnation des fumeurs en cadmium. Comme le dit l'adage de toxicologie, c'est la dose qui fait le poison.

De précédentes recherches avaient déjà mis en évidence cette contamination largement plus élevée chez les fumeurs, confirmée par des analyses urinaires du taux de cadmium. Les taux urinaires sont en effet "presque doublés à partir de 45 ans" chez les fumeurs, précise l'Anses. L'étude Esteban, menée en France, avait conclu à "une imprégnation augmentée de 53,6 % chez les fumeurs par rapport aux non-fumeurs". Éviter ou arrêter le tabac est donc la meilleure manière de réduire son exposition au cadmium, qui est plus difficile à éviter dans l'alimentation puisque de nombreux aliments de notre quotidien sont concernés. Sans oublier bien sûr les autres impacts du tabac sur la santé, notamment sur le risque de cancer ou de problème cardiovasculaire...