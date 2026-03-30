Une femme meurt après une injection d'acide hyaluronique : les médecins alertent sur une "hausse des complications graves"

Une femme est décédée près de Lyon après une injection d'esthétique faite illégalement.

L'injection a viré au drame. Une quarantenaire est décédée près de Lyon le 20 mars 2026 à Villeurbanne, près de Lyon, après avoir reçu une injection d'acide hyaluronique dans les fesses. Elle a été victime d'une crise cardiaque et n'a pas pu être réanimée par les secours venus sur place. La femme qui a réalisé l'injection est une influenceuse qui s'était fait passer pour une professionnelle de santé. Ce cas est hélas loin d'être isolé.

Les injections d'esthétique illégales sont de plus en plus fréquentes en France depuis plusieurs années. Le Syndicat National de Chirurgie Plastique Reconstructrice et Esthétique (SNCPRE) a récemment alerté sur "ces pratiques en forte augmentation". Même si ces chiffres sont sous-estimés, en 2025 l'Ordre des médecins a reçu 213 signalements d'exercice illégal de médecine esthétique, un record. L'année précédente, 128 signalements avaient été enregistrés, et 62 en 2023.

Au-delà des signalements, les spécialistes observent également "une hausse des complications graves liées à l'utilisation de produits injectés d'origine douteuse", d'après le SNCPRE. Les injections d'acide hyaluronique exposent notamment à des "risques d'embolies artérielles particulièrement préoccupants". Ces embolies peuvent ensuite être à l'origine d'une nécrose cutanée ou encore d'une cécité si l'injection est réalisée au niveau du visage - ce qui est généralement le cas.

Infections, réactions allergiques, déformations irréversibles...

Plus globalement, les injections esthétiques faites illégalement, qu'il s'agisse d'acide hyaluronique ou de botox, "exposent les patients à des risques sanitaires graves", comme des infections, des réactions allergiques, des nécroses graves ou encore des déformations parfois irréversibles. "Les injections esthétiques ne doivent pas être prises à la légère. Ce sont des interventions médicales qui peuvent défigurer un visage en quelques minutes", insiste le SNCPRE.

Les injections esthétiques doivent en effet être réalisées uniquement par un médecin. Avant d'en faire, assurez-vous que la personne est un médecin, diplômé et qualifié, qui exerce en cabinet médical. Si un rendez-vous pour des injections est fait par un "cosmétologue", à domicile ou dans un appartement, c'est un "red flag". Attention également à la promotion sur les réseaux sociaux, qui est de plus en plus courante pour cibler les plus jeunes. "La plupart des personnes proposant illégalement des actes esthétiques invasifs se font connaître sur les réseaux sociaux, avec des offres attractives et des résultats mis en avant de manière trompeuse. Le phénomène augmente fortement, en particulier sur Instagram, TikTok et Snapchat", précise l'Agence Régionale de Santé d'Auvergne-Rhône-Alpes. Les pratiques illégales doivent être signalées aux agences régionales de santé.