"Les cigarettes électroniques sont susceptibles de provoquer des cancers du poumon et de la bouche" d'après des chercheurs

La cigarette électronique est considérée comme plus sûre pour la santé que le tabac. Elle pourrait pourtant augmenter le risque de cancer.

Les cigarettes électroniques seraient-elles, comme le tabac, cancérigènes ? Une revue d'études menée par des chercheurs australiens "constitue la conclusion la plus définitive indiquant que les personnes qui vapotent présentent un risque accru de cancer par rapport à celles qui ne vapotent pas", a affirmé le Pr Bernard Stewart, qui a dirigé l'étude. Celle-ci a été publiée ce 30 mars 2026 dans la revue Carcinogenesis.

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs australiens ont analysé toutes les recherches publiées depuis 2017 sur les effets des cigarettes électroniques sur la santé, qui sont aujourd'hui mal connus faute d'études de grande ampleur menée sur les humains. En attendant, les données déjà disponibles "conduisent à une conclusion sans équivoque", estiment les chercheurs.

Cette conclusion est que "les cigarettes électroniques sont susceptibles de provoquer des cancers du poumon et de la bouche", a déclaré le Pr Stewart. L'analyse qu'il a dirigée combine les études cliniques, celles menées sur les animaux, et les recherches en laboratoire. Le Pr Stewart a rappelé dans The Conversation que l'aérosol fumé par les vapoteurs "contient un ensemble complexe de substances chimiques" et "présente presque toutes les caractéristiques clés des cancérogènes identifiées par l'OMS".

Ainsi, des analyses sanguines et urinaires chez des vapoteurs ont montré la présence de substances cancérigènes. Des "preuves de mutation de l'ADN" dans les tissus des poumons et de la bouche de vapoteurs" ont aussi été trouvées, précise le chercheur. Dans des études menées chez des souris, la vapeur des e-cigarettes ont provoqué des cancers du poumon.

Cependant, aujourd'hui ces données ne constituent pas des preuves que la cigarette électronique est cancérigène. "Nous ne disposons toujours pas de preuves directes montrant une augmentation du nombre de cas de cancer chez les personnes qui vapotent", note d'ailleurs le Pr Stewart. Les études cliniques sur les humains sont difficiles à mener, puisque la presque totalité des fumeurs de cigarettes électroniques sont d'anciens ou actuels fumeurs de cigarettes "classiques", dont le lien avec le cancer est avéré. Il est donc encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les risques de cancer liés à la cigarette électronique.

En attendant, la cigarette électronique n'est pas non plus anodine pour la santé. Elle "présente un risque sanitaire pour le vapoteur. Le vapotage peut être envisagé uniquement comme solution transitoire pour arrêter le tabac", rappelle l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire). Rappelons que le tabac est le premier facteur de risque de cancer. "Il est impliqué dans de développement de plus de 17 cancers différents", notamment le poumon, la vessie ou encore les cancers ORL, précise le centre Léon Bérard.