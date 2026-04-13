Jusqu'à 5 fois moins de risque : des chercheurs découvrent un lien étonnant entre mariage et cancer

Jusqu'ici, peu d'études s'étaient intéressées au lien entre le mariage et le risque de développer un cancer.

Chaque année en France, environ 240 000 mariages sont célébrés. Au total, presque la moitié de la population est mariée. Plusieurs études ont déjà montré que les personnes mariées sont globalement en meilleure santé et vivent plus longtemps. Certaines se sont spécifiquement intéressées au cancer, et ont conclu que le mariage est associé à un diagnostic plus précoce, et à une meilleure survie.

Ces bienfaits pour la santé du mariage seraient notamment liés à un plus grand soutien, à une meilleure stabilité économique et à des comportements plus sains. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne savait "peu de choses sur l'influence éventuelle du mariage sur le risque de développer un cancer", écrivent des chercheurs américains dans une étude récemment publiée sur le sujet.

Pour en savoir plus, les chercheurs ont analysé des données collectées entre 2015 et 2022 sur le statut marital et les cas de cancer dans 12 États américains, sur un total de plus de 100 millions de personnes. Ils ont ensuite classé les 4 millions de personnes atteintes de cancer en deux groupes : celles qui ne se sont jamais mariées, et celles qui sont ou ont été mariées. Ils ont observé des "différences frappantes" entre ces deux groupes.

L'étude a conclu que les personnes jamais mariées avaient "des taux de cancer nettement plus élevés que ceux ayant été mariées". Globalement, les hommes jamais mariés avaient un risque accru d'environ 70 % de développer un cancer par rapport aux hommes déjà mariés. Le risque était accru de 85 % chez les femmes. Ensuite, le lien entre le statut marital et le risque de cancer était "plus marqué" chez les personnes de plus de 50 ans, précisent les chercheurs.

Ils ont également rapporté que "ce risque accru concerne presque tous les grands types de cancer et est particulièrement marqué" pour certaines formes. Les liens étaient en effet particulièrement prononcés pour les cancers liés aux infections, au tabac, à l'alcool, et chez les femmes à la reproduction.

Ainsi, les femmes jamais mariées avaient presque 3 fois plus de risque d'avoir un cancer du col de l'utérus que celles mariées. Les hommes jamais mariés avaient même près de 5 fois plus de risque de développer un cancer anal que les hommes déjà mariés. Des résultats "cohérents avec des différences de comportements sexuels, d'exposition au HPV (papillomavirus) et de recours au dépistage", expliquent les auteurs.

Les cancers liés au tabac - poumon et œsophage notamment - étaient aussi plus fréquents chez les personnes jamais mariées. Chez les femmes jamais mariées, le risque supérieur de cancer de l'endomètre et de l'ovaire observé dans l'étude reflète aussi l'effet protecteur de la parité (le nombre d'accouchements), moins fréquente chez celles-ci.

Bien sûr, cette étude reflète simplement une observation, et non pas un réel lien de cause à effet. Elle "ne signifie pas que le mariage protège contre le cancer", ni que les personnes non mariées ont forcément plus de risque, insistent leurs auteurs. Mais elle indique que les personnes non mariées devraient "accorder une attention particulière aux facteurs de risque, effectuer les dépistages nécessaires et rester à jour dans leur suivi médical", estime le Pr Frank Penedo, un des auteurs de l'étude.