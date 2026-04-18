L'instinct maternel existe-t-il vraiment ? Cette étude bouscule toutes les idées reçues

Des chercheurs ont, pour la première fois, comparé ce qu'il se passe dans le cerveau de femmes et d'hommes face à des pleurs de bébés.

Dans l'imaginaire collectif, les femmes ont naturellement plus de capacités à être mères que les hommes n'en ont à être pères. Hélas, certains d'entre eux profiteraiennt de cette idée reçue, par exemple pour ne pas se lever la nuit, s'appuyant sur l'idée reçue que les pères entendraient moins les pleurs de leur bébé que les mères... Mais est-ce vrai et y a-t-il vraiment une différence biologique entre les hommes et les femmes ? Des chercheurs français ont justement apporté une réponse inédite à la question.

Ils ont soumis 80 femmes et hommes, parents et non-parents, à des IRM pour analyser l'activité de leur cerveau face à différents pleurs de bébés. C'est la première étude qui a comparé cette réaction cérébrale chez des femmes et des hommes, d'après leurs auteurs. "Lorsque nous entendons un bébé pleurer, tout un réseau de régions cérébrales entre en action", a expliqué Nicolas Mathevon, professeur en neurosciences et bioacoustique à l'Université de Saint-Étienne et auteur de l'étude publiée dans la revue Pain début 2026. L'étude a montré que la réponse du cerveau aux pleurs de bébés "n'est pas la même pour tout le monde", précise-t-il...

La principale différence est observée entre les parents et les non-parents. "Le 'cerveau parental' est différent", explique Nicolas Mathevon. "Par exemple, le cerveau des parents montre une plus grande activation dans les régions associées à la planification et à l'exécution d'une réponse, tandis que les non-parents montrent une réaction émotionnelle et empathique plus brute", précise-t-il. Chez les parents, "on observe plus volontiers une activation de la régulation émotionnelle, qui permettrait de dépasser la sensation de compassion pour s'orienter vers l'intention et l'action", continue Camille Fauchon, chercheuse à l'Inserm et également autrice de l'étude. Ces différences aideraient ainsi les parents à agir - changer la couche, nourrir ou encore conforter - lorsque leur bébé pleure.

Les chercheurs ont également observé que les régions cérébrales en question s'activent plus chez ceux qui ont une plus grande empathie (celle-ci a été mesurée chez les participants de l'étude). "Plus le niveau d'empathie d'une personne est élevé, plus l'activation de certaines régions, impliquées notamment dans les comportements de vigilance, est forte", précise Camille Fauchon. Et alors quid de la différence entre les hommes et les femmes ?

"Il y a bien quelques nuances entre femmes et hommes en ce qui concerne la proportion relative d'activation de certaines régions cérébrales, mais en réalité elles sont mineures et largement supplantées par le poids de l'expérience personnel et du degré d'empathie", a expliqué Nicolas Mathevon. L'instinct maternel face aux pleurs d'un bébé est donc "un mythe", affirme le chercheur.

Enfin, les chercheurs ont également démontré que s'il est possible de différencier des pleurs de douleur à l'oreille, il est par contre impossible de dire si des pleurs sont liés à de l'inconfort ou encore à de la faim. De quoi déculpabiliser les parents : il est tout à fait normal d'avoir parfois des difficultés à déterminer de quoi son bébé a besoin !