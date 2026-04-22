Vous êtes du matin ou du soir ? Le meilleur moment pour faire du sport n'est pas le même

Faire du sport au bon moment en fonction de son profil peut apporter plus de bienfaits.

On sait que le sport est bon pour la santé, mais il peut apporter encore plus de bienfaits s'il est fait au bon moment. Et ce bon moment ne serait pas universel. Tout dépendrait du chronotype de chacun, c'est-à-dire la tendance naturelle à être du matin, du soir, ou aucun des deux. C'est en tout cas ce que montrent des chercheurs qui ont mené une étude inédite.

Ils ont suivi 150 adultes âgés de 40 à 60 ans présentant au moins un facteur de risque cardiovasculaire : hypertension, surpoids, obésité, mode de vie sédentaire, ou encore antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires précoces. Pendant 12 semaines, les participants ont réalisé cinq séances hebdomadaires de 40 minutes d'activité physique. Ils ont été répartis en deux groupes : l'un s'entraînait à un horaire qui correspondait à son chronotype, l'autre non. Au début et à la fin de l'expérience, les chercheurs ont mesuré différents marqueurs de santé cardiovasculaire : cholestérol, pression artérielle ou encore fréquence cardiaque, ainsi que leur sommeil.

Au bout des 3 mois, les facteurs de risque cardiovasculaire ainsi que la qualité du sommeil s'étaient améliorés chez tous les participants. Mais quand l'horaire de l'entraînement correspondait au chronotype, "des améliorations significativement plus importantes" ont été observées, écrivent les auteurs de l'étude publiée le 14 avril 2026. Ainsi, les lève-tôt "ont davantage bénéficié d'un entraînement matinal, tandis que les chronotypes tardifs ont obtenu de meilleurs résultats avec des séances en soirée".

Les entraînements alignés au chronotype ont eu des effets particulièrement marqués sur la pression artérielle systolique (le premier chiffre lors d'une prise de tension), qui a baissé de 10,8 mmHg contre 5,5 chez ceux dont les entraînements ne correspondaient pas à leur chronotype. Les chercheurs ont aussi observé une amélioration plus importante de la qualité du sommeil, de la glycémie, du cholestérol LDL (le "mauvais") ou encore de la variabilité du rythme cardiaque.

D'après les auteurs de l'étude, celle-ci "s'ajoute à un nombre croissant de travaux suggérant que pratiquer une activité physique à un horaire cohérent avec l'horloge biologique interne peut améliorer de façon significative les résultats sur la santé", même si d'autres recherches plus larges et à plus long terme doivent être menées pour confirmer et préciser ces différences.

En attendant, ces résultats semblent logiques : une personne naturellement du soir n'aura pas la même énergie pour sa séance du sport tôt le matin qu'en fin de journée. L'essentiel est de s'adapter à son rythme de vie et à ses niveaux d'énergie, pour être le plus en forme possible lors de ses séances de sport, pouvoir les maintenir au long terme, et potentiellement en tirer encore plus de bénéfices pour sa santé.