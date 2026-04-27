Ces 3 signes "doivent te faire arrêter tout de suite une séance de sport" selon un cardiologue

Même si le sport est bon pour la santé, il peut aussi être dangereux. Connaître les signes d'alerte est essentiel.

Faire du sport est bon pour la santé, et en particulier pour le cœur. Mais parfois, une séance peut être dangereuse voire virer au drame, même chez des personnes jeunes et en bonne santé. Alors pour se protéger mais aussi protéger les autres, il est essentiel de connaître les signes d'alerte. S'ils apparaissent, il faut arrêter immédiatement l'effort.

Le Dr Ghannam Tahar, cardiologue interventionnel à Paris, a justement rappelé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux les trois principaux signes qui doivent faire arrêter la séance. Le premier est évidemment "une douleur dans la poitrine", qui est un symptôme bien connu de crise cardiaque. Le second est une "sensation de malaise ou de vertige". Cela peut être le signe que l'effort est trop intense pour le corps et notamment pour le cœur.

Enfin, le troisième signe est "un essoufflement inhabituel". Bien sûr il est normal d'être essoufflé lors d'un effort physique, surtout si celui-ci est intense. Mais il faut ici savoir différencier un essoufflement "normal" d'un essoufflement pathologique, qui peut être le signe d'un problème cardiovasculaire potentiellement grave. Le Dr Tahar rappelle que "si tu as un de ces trois signes, tu t'arrêtes. Parfois, c'est le seul signal avant le drame". Dans une vidéo, le Dr Ahmed Bennis, cardiologue, ajoute les palpitations (encore une fois inhabituelles) à la liste des symptômes qui doivent pousser à s'arrêter immédiatement lors d'une séance de sport.

Si connaître ces signes et agir rapidement est essentiel, il est possible de réduire les risques de crise cardiaque subite pendant un exercice physique. D'abord, l'échauffement et l'entraînement sont indispensables, surtout avant un effort important comme un marathon. Ensuite, une bonne hydratation et une alimentation suffisante et adaptée sont essentielles. Le Dr Bennis rappelle également qu'il est déconseillé de faire du sport - surtout si c'est une activité physique intense - en cas d'infection comme la grippe ou lors de fortes chaleurs. Enfin, dans certains cas, il est nécessaire de demander l'avis d'un professionnel de santé :

Un bilan, notamment cardiologique, peut être nécessaire. Globalement, dans le sport, se dépasser un peu, c'est bien, mais attention à ne pas en faire au delà de ses capacités et à écouter son corps ! D'après la Fédération Française de Cardiologie, "en France, plus de 500 sportifs meurent chaque année d'un arrêt cardiaque au cours de l'effort physique".