"Une forte augmentation du nombre de blessures" : les ophtalmos alertent face aux risques liés à ce sport

Ce sport est de plus en plus populaire.

Faire du sport est bon pour la santé et le moral, mais ce n'est pas sans risque. Les blessures sont aussi fréquentes que diverses chez les sportifs. On pense souvent aux entorses, fractures, claquages, ou encore tendinites ; mais les blessures aux yeux sont également courantes, et même de plus en plus. Les sports de raquette sont particulièrement concernés : tennis, badminton, baseball, et les sports en vogue comme le padel ou le pickleball. De nombreux ophtalmologues alertent justement contre les risques pour les yeux avec la pratique du pickleball, en plein essor aux États-Unis mais aussi en France.

"Étant donné la rapidité avec laquelle la popularité de ce sport augmente, je pense que les blessures deviendront de plus en plus fréquentes", s'inquiète le Dr Raj Maturi, ophtalmologue et membre de l'Académie américaine d'ophtalmologie. Des chercheurs ont justement analysé des données américaines et ont observé que "les blessures oculaires liées au pickleball sont en hausse" depuis plusieurs années. Dans leur étude, publiée début 2026, ils précisent que ces "traumatismes oculaires augmentent en particulier chez les personnes âgées".

© 123RF

En vieillissant, les réflexes diminuent, la vision baisse et la coordination est moins bonne, "ce qui réduit leur capacité à réagir à des échanges rapides" de balles. Dans le pickleball, la balle en plastique peut en effet se déplacer à environ 65 km/h, et les joueurs sont particulièrement proches les uns des autres comme le terrain est petit. "Beaucoup de gens se tiennent très près du filet lorsqu'ils jouent au pickleball. Une balle dirigée vers l'œil peut arriver plus vite que le temps nécessaire pour réagir par réflexe", explique le Dr Maturi. Il faut donc un temps de réaction très court pour éviter une balle qui arrive droit sur le visage, ce qui est plus difficile chez les personnes plus âgées.

Et même si l'impact direct de la balle est la cause principale de blessure, les traumatismes oculaires sont aussi souvent provoqués par les chutes et la raquette. Les blessures sont variées et plus ou moins graves : elles vont d'une irritation de l’œil à la fracture orbitaire en passant par un saignement pouvant entraîner un glaucome. Des chirurgies sont parfois nécessaires, et des complications à long terme sont possibles.

La bonne nouvelle est qu'il est possible de limiter les risques. Ces blessures sont "largement évitables", insistent les chercheurs américains. Même si cela n'est généralement pas obligatoire, le port d'une protection oculaire est fortement recommandé. "La protection idéale serait des lunettes de sécurité en polycarbonate, offrant une protection frontale et latérale", précise le Dr Maturi.

Aussi, il est essentiel de bien réagir en cas de traumatisme à l’œil. Il est préférable de consulter, et même rapidement en cas de perte de vision, d'éclairs lumineux, de corps flottants, ou toute aggravation des symptômes. En France, plus de 20 000 personnes pratiquent le pickleball selon la Fédération Française de Tennis.