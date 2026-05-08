Combien de fois par jour faut-il vraiment uriner ? Voici le chiffre à partir duquel il faut consulter

C'est une question qu'on ne se pose pas forcément, mais qui est pourtant essentielle.

Ce petit détail du quotidien peut paraître anodin. Pourtant, le nombre de fois où vous allez aux toilettes chaque jour pour vider votre vessie peut en dire long sur votre état de santé. Hydratation, alimentation, consommation de café… de nombreux facteurs influencent la fréquence des urines. Mais s'il est anormal, le rythme des mictions peut révéler un problème plus sérieux. Certaines personnes y vont trois fois par jour, d'autres dix. Alors, où se situe réellement la normalité ? Et surtout, à partir de quel moment faut-il commencer à s'inquiéter ?

Il n'y a pas une fréquence universelle, mais plutôt une "fourchette" considérée comme normale. Une vessie saine se vide environ toutes les 3 à 4 heures, soit entre 4 et 7 fois par jour. En dessous ou au dessus de ces seuils, cela peut être le signe d'un problème de santé, plus ou moins grave. Plusieurs causes peuvent expliquer des urines trop ou au contraire trop peu fréquentes.

Une fréquence urinaire trop importante peut bien sûr être provoquée par une consommation élevée de boissons, et notamment de café, de thé et d'alcool, qui ont un effet diurétique. Ainsi, la prise de médicaments diurétiques est aussi une cause fréquente, surtout chez les personnes âgées. Mais des urines trop fréquentes peuvent aussi être causées par une maladie.

Chez les femmes, les infections urinaires sont les causes les plus fréquentes. Elles sont généralement associées à d'autres symptômes, comme des douleurs ou des brûlures en urinant. Chez l'homme, en particulier après 50 ans, la principale cause d'une fréquence urinaire élevée est l'hyperplasie bénigne de la prostate. Le volume de la prostate augmente en effet avec l'âge.

"Si la prostate grossit de manière à bloquer l'écoulement de l'urine, il peut devenir difficile de vider complètement la vessie. Cela peut entraîner l'émission de très petites quantités d'urine à chaque passage aux toilettes", explique la professeure d'urologie américaine Kristen Scarpato. "Certains hommes peuvent alors avoir besoin d'uriner plus fréquemment, toutes les une à deux heures environ, surtout la nuit, en raison de cette difficulté à vider la vessie". La nuit, il est considéré comme anormal d'uriner plus d'une fois.

De nombreux autres problèmes de santé peuvent être à l'origine d'une fréquence élevée d'urines : calcul dans les voies urinaires, diabète, vessie hyperactive, infection de la prostate, maladie rénale chronique, voire cancer de la prostate ou de la vessie. Plus rarement, une maladie neurologique peut aussi être en cause, comme une sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson.

Il est donc recommandé de consulter lorsque le nombre de mictions est trop élevé ou trop faible, en particulier si d'autres symptômes sont présents. "Écoutez votre corps. Si vous sentez que quelque chose ne va pas avec votre miction - vous allez plus ou moins souvent, ou des quantités différentes de la normale - parlez-en à votre médecin", conseille la Pr Scarpato.