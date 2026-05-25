Trop de personnes font cette erreur qui peut être mortelle : elle augmente de 60 % le risque de mélanome

Se prélasser au soleil sans se protéger n'est pas la seule pratique qui augmente le risque de cancer de la peau.

Les cancers de la peau sont de plus en plus fréquents. Ils ont été multipliés par 3 depuis 1990. Parmi eux, le mélanome est le moins fréquent, mais le plus dangereux. Il représente environ 10 % des cancers de la peau, avec près de 18 000 cas diagnostiqués en 2023 en France. Les 90 % cancers de la peau restants sont des carcinomes. Au total, plus de 200 000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année. Ces derniers, comme les mélanomes, pourraient pourtant être évités puisqu'ils sont liés au comportement face aux UV. Une pratique, dont l'impact est sous-estimé, est à éviter absolument.

On ne parle pas ici de crème solaire ou de chapeau, mais des cabines à UV. Utilisées à des fins esthétiques, surtout par les jeunes, ces cabines sont bien plus dangereuses qu'elles ne peuvent paraître. Les UV artificiels peuvent justement donner "à tort, un sentiment de sécurité dû à l'absence de coup de soleil" et de sensation de brûlure de la peau, rappelle l'Anses. Pourtant, les UV artificiels ne sont pas moins dangereux que ceux du soleil, si ce n'est plus.

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Les cabines de bronzage émettent principalement des UVA (et même plus que la quantité présente dans la lumière naturelle), et pas d'UVB. Ce sont justement ces UVB qui provoquent les coups de soleil. Mais les deux types d'UV provoquent des lésions de l'ADN des cellules de la peau, augmentant le risque de cancer. Le bronzage, qu'il soit naturel ou non, est d'ailleurs le signe que l'ADN des cellules a été endommagé.

Les UV sont à ce titre classés comme "cancérogènes certains pour l'Homme" par le Centre international de recherche sur le cancer depuis 2009. Aucune dose n'est sûre : le risque de cancer peut augmenter dès la première séance d'UV artificiels, en particulier à un jeune âge. Avant 35 ans, ils augmentent de 60 % le risque de mélanome. Le risque augmente avec la dose, et donc avec le nombre de séances d'UV réalisées.

Depuis de nombreuses années, les dermatologues estiment ainsi que les cabines à UV devraient être interdites. L'Académie de médecine recommandait encore récemment une "interdiction de l'usage des appareils de bronzage à rayonnements UV". En attendant, elle "déconseille fortement" leur utilisation, en particulier aux personnes à risque : antécédent personnel ou familial de mélanome, présence de nombreux grains de beauté, forte exposition au soleil pendant l'enfance.

Pour les personnes qui souhaitent avoir une peau à l'aspect bronzé, les professionnels de santé recommandent plutôt l'utilisation de produits autobronzants. Que ce soit avec de l'autobronzant ou des UV, une peau bronzée n'est pas mieux protégée face aux rayons du soleil, contrairement aux idées reçues. Se protéger, en évitant le soleil aux heures les plus chaudes, en se couvrant et en utilisant de la crème solaire, reste indispensable.