Le sport pas si efficace pour perdre du poids ? Il brûlerait moins de calories que ce qu'on pense

L'effet du sport sur la dépense calorique serait sur-estimée selon des chercheurs.

On pense tous que l'activité physique, en brûlant des calories, est la clé pour perdre du poids. A l'approche de l'été, de nombreuses personnes se mettent alors à faire des heures de cardio par semaine pour préparer leur "summer body". Bien sûr, faire du sport est essentiel pour être en bonne santé, et cela peut aider à avoir et maintenir un poids sain. Mais l'effet du sport sur la perte de poids pourrait être sur-estimé. C'est en tout cas ce que montre une étude menée par des chercheurs de l'université Duke.

A l'origine, la théorie est que pour calculer notre dépense énergétique, il suffit d'additionner l'énergie que dépense notre corps pour fonctionner au quotidien, et celle dépensée lors de l'exercice physique. Ainsi, si vous dépensez disons 400 calories en courant ou en faisant du vélo, cette dépense additionnelle aide à perdre du poids. Mais la réalité pourrait être plus compliquée que cela.

Une autre théorie émerge : notre corps aurait en fait une limite de quantité d'énergie à dépenser chaque jour. Ainsi, si nous brûlons plus de calories en étant actif, le corps compenserait en réduisant sa dépense calorique ailleurs. Le Pr Herman Pontzer, un des auteurs de l'étude, a expliqué à la BBC que "si nous sommes plus actifs physiquement, notre organisme semble s'ajuster en dépensant moins d'énergie pour d'autres fonctions. Le nombre total de calories brûlées par jour ne change pas vraiment, même si nous sommes plus ou moins actifs physiquement". La dépense énergétique liée à l'activité physique serait donc sur-estimée.

Les chercheurs ont en effet conclu que "la dépense énergétique totale quotidienne n'a augmenté que d'environ 30 % de ce qui était attendu" selon le modèle classique, le reste étant compensé. En clair, si une personne pense brûler 200 kcal grâce à l'activité physique, sa dépense énergétique totale n'augmenterait finalement que de 60 kcal. Mais ce pourcentage n'était qu'une moyenne et variait d'une personne à l'autre, notamment en fonction du type d'activité physique.

Après avoir analysé 14 études menées auprès de 450 personnes, les chercheurs ont en effet précisé que ce phénomène était particulièrement observé lors des activités dites d'aérobie, comme la course à pied. A l'inverse, il n'y avait pas de compensation d'énergie avec la musculation. Enfin, les chercheurs ont observé que la compensation était plus importante chez ceux qui étaient en déficit calorique, ce qui est généralement le cas chez les personnes qui souhaitent perdre du poids. "Si vous associez l'exercice physique à un régime, votre corps se dit : 'Très bien, alors je vais compenser davantage'", a illustré le chercheur au New Scientist.

Au final, l'étude met en lumière l'importance de la nutrition pour perdre du poids. Une baisse de l'apport, pour parvenir à un déficit calorique, est indispensable. Pour cela, pas besoin de faire des régimes drastiques : quelques ajustements suffisent souvent, comme réduire les portions, le sucre, le gras, l'alcool, et globalement la consommation d'aliments ultra-transformés ; et au contraire augmenter la consommation de fruits, légumes et protéines maigres. L'idéal est de se rapprocher du régime méditerranéen, dont les bienfaits sur la santé et la perte de poids ont été prouvés.