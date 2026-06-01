S'étirer les épaules et le dos ne fait pas juste du bien, ça a aussi un effet surprenant sur la tension artérielle

Des chercheurs ont étudié l'effet d'un étirement sur la tension artérielle.

Au réveil, au bureau ou après une séance de sport : les étirements font partie du quotidien de la majorité d'entre nous. Les étirements peuvent être très bénéfiques : ils aident à être plus éveillés, à relâcher les tensions, à gagner en souplesse et mobilité, ou encore à limiter le risque de blessures. Et d'après une étude, s'étirer pourrait aussi avoir un effet sur la tension artérielle.

Des chercheurs de l'université du Minnesota ont en effet étudié l'effet d'un étirement de haut du dos chez 24 adultes qui souffraient de vertiges ou de malaises. Les participants, assis sur une chaise, devaient lever les épaules vers les oreilles puis cambrer le haut du dos pendant une dizaine de secondes.

Les chercheurs ont observé leur tension artérielle et leur fréquence cardiaque avant, pendant et après cet étirement. Ils ont découvert que "l'étirement des épaules et du haut du dos produit chez les personnes en bonne santé des effets cardiovasculaires jusque-là peu reconnus, mais potentiellement importants sur le plan clinique", écrivent-ils dans l'étude. De quelle manière ?

L'étirement du haut du corps "entraîne une diminution transitoire de la pression artérielle". Dans le même temps, le rythme cardiaque a légèrement augmenté, mais moins que ce qui était attendu. Normalement, lorsque la pression artérielle diminue, le rythme cardiaque s'accélère. C'est par exemple ce qui se produit lorsque nous nous levons brusquement. Selon les chercheurs, c'est cette baisse de la pression artérielle accompagnée d'une légère augmentation du rythme cardiaque qui expliquerait la sensation de bien être ressentie grâce à l'étirement.

Surtout, les chercheurs américains estiment que cet effet de l'étirement sur la tension artérielle "pourrait offrir des applications thérapeutiques potentielles chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle". En France, un adulte sur trois est hypertendu. Si elle est très fréquente, l'hypertension est loin d'être anodine : il s'agit d'un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires comme l'infarctus ou l'AVC. Il est possible de réduire sa tension artérielle, grâce à des changements dans le mode de vie - notamment d'alimentation et d'activité physique - et si besoin, des médicaments. Les étirements ne constituent évidemment pas un traitement de l'hypertension artérielle, mais pourraient être une aide supplémentaire aux personnes hypertendues.

Ces résultats - même s'ils doivent être confirmés à plus grande échelle - sont aussi importants pour les personnes qui souffrent d'hypotension orthostatique notamment. Elles "devraient faire preuve de prudence lorsqu'ils réalisent des étirements du haut du corps, en particulier en position debout, où les effets hypotenseurs pourraient aggraver le stress orthostatique et favoriser les malaises", estiment les chercheurs.