Fatigue, insomnie, anxiété... Cette activité physique réduit les symptômes liés au cancer, c'est prouvé

L'activité physique est bénéfique aux personnes qui souffrent ou ont souffert d'un cancer.

Le sport est bon pour la santé physique comme mentale, et il est particulièrement important chez les patients atteints d'un cancer ou ceux qui y ont survécu. Même si l'activité physique n'est pas un traitement du cancer, elle permet de réduire certains symptômes liés à la maladie ou à ses traitements. La presque totalité des patients atteints de cancer, mais aussi les survivants, ressentent de nombreux symptômes qui ont un impact majeur sur leur qualité de vie, et qui peuvent justement être atténués grâce au sport.

"Les bénéfices des activités physiques adaptées sur la santé sont maintenant largement reconnus et une pratique régulière permet d'agir sur les risques de rechute, de mieux vivre les traitements, la fatigue, la dépression, l'isolement et les douleurs musculaires ou articulaires", précise la Ligue contre le Cancer. Pour toutes ces raisons, l'activité physique fait partie intégrante du parcours de soins des patients. Même si de nombreux sports peuvent être pratiqués, l'un d'entre eux a particulièrement prouvé ses bienfaits.

Il s'agit du yoga. Cette discipline douce et relaxante est par exemple recommandée par l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) pour "réduire l'anxiété et les symptômes dépressifs, mais aussi améliorer la qualité de vie, l'humeur, la fatigue et la qualité du sommeil. Le yoga constitue un outil bénéfique pour accompagner les personnes atteintes d'un cancer tout au long de leur parcours de soins et de rétablissement".

Plusieurs études, menées auprès de patients atteints de cancers et de survivants, ont démontré ces bienfaits. Une revue d'études menées sur des patients et publiée en 2018 a par exemple conclu que "le yoga améliorait les symptômes physiques et psychologiques, la qualité de vie, apportant ainsi des arguments solides en faveur de son intégration dans les soins oncologiques conventionnels".

Une autre étude, présentée à l'édition 2026 du célèbre congrès de l'ASCO, a conclu qu'un programme de yoga "s'est révélé efficace pour améliorer les troubles de l'humeur globaux, l'anxiété et la fatigue chez les survivants du cancer. Les cliniciens devraient envisager de recommander le yoga aux survivants du cancer souffrant de troubles de l'humeur, d'anxiété, de fatigue et d'insomnie". L'étude a été menée auprès de 410 survivants de cancer, dont la moitié a bénéficié d'un programme de 3h hebdomadaires de yoga pendant un mois.

Le yoga n'est bien sûr pas la seule activité physique qui peut être bénéfique pendant ou après un cancer. L'objectif est de déterminer avec ses médecins une activité physique adaptée aux capacités, à l'état de santé et aux préférences de chacun. Une activité physique adaptée peut ainsi être prescrite par les professionnels de santé, et remboursée dans certains cas. Des associations peuvent aussi financer des séances, comme la Ligue contre le cancer. Si vous êtes concerné(e), demandez conseil à votre médecin.