Pas besoin de faire de la musculation 1h par jour : voici la durée idéale par semaine pour vivre plus longtemps

Faire du sport permet de vivre plus longtemps. Mais quel est vraiment l'impact de la musculation ?

Le sport est un des meilleurs leviers pour être en bonne santé plus longtemps. Si les effets de l'activité physique dite aérobie (comme la marche ou le vélo) sont bien documentés et connus, l'impact de la musculation l'est moins. Pourtant, de nombreuses études ont mis en évidence les bienfaits de la musculation sur la longévité.

Le docteur Jimmy Mohammed a d'ailleurs affirmé sur RTL que "plus vous serez musclé, plus vous vivrez longtemps. La masse musculaire est un facteur prédictif de mortalité". Et pour maintenir - voire développer - sa masse musculaire, la clé est le renforcement musculaire.

Une revue d'études publiée en 2022 avait par exemple conclu que "la pratique de la musculation, quelle qu'en soit la quantité, était associée à une réduction de 15 % du risque de décès toutes causes confondues, de 19 % du risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires et de 14 % du risque de décès par cancer". Bien sûr, l'effet dépend de la quantité de musculation réalisée... Et la bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire de passer des heures et des heures à la salle par semaine !

Cette étude avait observé "une réduction maximale du risque de décès d'environ 27 % pour une pratique avoisinant 60 minutes de musculation par semaine. Au-delà de ce volume, les bénéfices semblaient diminuer progressivement, suggérant qu'une quantité modérée de renforcement musculaire pourrait être suffisante pour obtenir l'essentiel des effets sur la longévité". D'autres études ont eu une conclusion similaire.

Une autre étude, publiée cette année, pour laquelle près de 150 000 personnes ont été suivis pendant 30 ans, a également conclu qu'une "pratique modérée de la musculation était associée à une diminution de la mortalité" de l'ordre de 13 %, par rapport aux personnes qui ne faisaient pas de musculation. Cette étude menée par des chercheurs de Harvard a elle conclu que la durée idéale se situerait entre 90 et 120 minutes par semaine, "sans bénéfice supplémentaire observé au-delà" de cette durée.

Globalement, ces études (et bien d'autres) confirment les recommandations officielles, qui conseillent de faire du renforcement musculaire au moins deux jours par semaine, en plus de l'activité physique aérobie (150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée ou au moins 75 minutes d'activité d'endurance d'intensité soutenue).

Les études sont d'ailleurs unanimes sur les bienfaits les plus importants sur la santé et la longévité avec la combinaison de l'activité physique aérobie et de la musculation. Le risque de mortalité peut ainsi être réduit d'environ 45 % en suivant ces recommandations d'après plusieurs études, dont celle publiée cette année. Les durées recommandées sont bien sûr un objectif à atteindre : pour les personnes qui ne font pas de sport, l'essentiel est de commencer à son rythme et d'augmenter progressivement son niveau d'activité.