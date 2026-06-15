Depuis le 15 juin, ces personnes ne peuvent plus donner leur sang

Des règles strictes définissent qui peut donner son sang ou non. Un nouveau critère est ajouté à partir du 15 juin.

Les dons du sang sont indispensables pour sauver des vies et soigner des personnes malades. En 2025, près d'1,5 million de personnes ont donné leur sang en France. Mais tout le monde ne peut pas donner son sang. Pour protéger les donneurs ainsi que les receveurs, des contre-indications - temporaires ou permanentes - existent. "Ces critères peuvent évoluer en fonction des avancées scientifiques", précise l’Établissement français du sang (EFS). Une nouvelle contre-indication a justement été ajoutée par un arrêté ministériel publié le 20 mars 2026 et effectif à partir du 15 juin.

A partir de cette date, le "questionnaire pré-don est modifié avec un nouvel item spécifique permettant au candidat au don de signaler avoir eu recours à la PrEP injectable. Les candidats qui ont recours à la PrEP injectable seront contre-indiqués au don de sang, de plaquettes et de plasma, pour une durée de deux ans après leur dernière injection de PrEP", nous a expliqué Charley Dubois, chargée de communication à l'EFS. Ce changement fait suite à l'arrivée en France en février 2026 de la PrEP injectable, un traitement préventif contre le VIH. Il s'agit d'une alternative à la PrEP orale, des comprimés à prendre chaque jour. La version injectable, elle, requiert seulement une injection tous les deux mois.

La PrEP orale (ainsi que la PEP, la prophylaxie post-exposition) est également une contre-indication temporaire au don du sang depuis 2022. Le don du sang est ainsi contre-indiqué pendant 4 mois après la prise de PrEP orale ou de PEP. Ce délai ne change pas. Quelles sont les autres contre-indications, et comment puis-je savoir si je suis éligible au don du sang ? D'abord, pour pouvoir donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos. Il est possible de donner son sang au maximum 4 fois par an pour les femmes et 6 fois pour les hommes.

Il existe plusieurs contre-indications temporaires. Parmi elles : une infection ou fièvre au cours des 2 dernières semaines, un tatouage ou piercing (même boucles d'oreille) datant de moins de 2 mois, des soins médicaux récents, un voyage dans certaines zones à risque, des partenaires sexuels différents au cours de 4 derniers mois, ou encore une infection sexuellement transmissible. Il existe également quelques contre-indications permanentes : infection au VIH, à l'hépatite B et C, antécédent de transfusion, de greffe d'organe ou encore de prise de drogue par voie intraveineuse.

Pour savoir si vous êtes éligible, vous pouvez réaliser un test en quelques clics sur le site de l'EFS. Un questionnaire plus poussé est systématiquement réalisé avant chaque don, et détermine s'il est possible de donner son sang. Si vous n'avez pas de contre-indication, vous pouvez donner votre sang dans de très nombreux endroits en France. Les besoins de sang, plasma et plaquettes sont toujours importants, en particulier en période estivale où il y a moins de dons.