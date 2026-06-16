Tests de dépistage du cadmium : pour qui sont-ils remboursés ?

Les tests de dépistage de l'exposition au cadmium sont désormais remboursés en France dans certains cas.

Le cadmium est devenu une préoccupation majeure de santé publique. Des rapports récents, notamment de l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire) ont en effet suscité une importante inquiétante en mettant en évidence une "imprégnation préoccupante" des Français à ce métal lourd. "Une part significative de la population dépasse les valeurs sanitaires de référence élaborées par l'Agence". C'est en grande partie via l'alimentation que nous sommes exposés au cadmium, reconnu cancérogène et toxique pour la reproduction. Suite à ces révélations, le ministère de la Santé a annoncé que les tests de dépistage d'exposition au cadmium allaient être remboursés en France. Cette décision a ensuite été publiée au Journal Officiel le 2 juin 2026, et est effective depuis le 16 juin.

Qui peut se faire rembourser un test de dépistage du cadmium ?

Les tests de dépistage d'exposition au cadmium ne sont pas remboursés pour tout le monde. Seules "les personnes vivant dans des zones identifiées à risque, ou présentant des signes d'intoxication" peuvent bénéficier d'une prise en charge en ville. 7000 sites et sols français ont été identifiés comme pollués au cadmium. Cette décision correspond aux préconisations de la Haute Autorité de Santé, qui recommandait en 2024 de dépister les personnes "potentiellement surexposées au cadmium du fait de leur lieu de résidence".

Quel est le prix d'un test de dépistage du cadmium ?

Pour les personnes qui rentrent dans ces critères, le test de dépistage de l'exposition au cadmium, qui coûte 27,50 €, est remboursé à hauteur de 60 % par l'Assurance maladie à partir du 16 juin, le reste étant pris en charge par les complémentaires santé. Comme pour tout acte de biologie médicale, une participation forfaitaire de 2 € reste à la charge du patient. Le test doit bien sûr être prescrit par un médecin pour être remboursé.

En quoi consiste le test de dépistage de l'exposition au cadmium ?

Le test consiste en un dosage urinaire du cadmium, appelé cadmiurie. C'est ce test urinaire qui doit être réalisé en première intention. C'est "l'indicateur biologique de référence : elle informe sur l'exposition cumulée au cadmium. Elle est prédictive des risques d'effets sur la santé", précise la Haute Autorité de Santé. C'est en effet l'accumulation à long terme du cadmium dans le corps qui peut provoquer des dommages sur la santé, notamment au niveau rénal et osseux.

"Un dosage dans le sang (cadmiémie), également remboursé, pourra être réalisé de manière complémentaire si le taux de cadmiurie est élevé", précise le site du Service Public. Des résultats élevés à ces tests ne sont pas nécessairement annonciateurs d'un problème de santé. "L'interprétation doit rester prudente. Un résultat urinaire élevé ne permet pas, à lui seul, de conclure à une maladie liée au cadmium. À l'inverse, un résultat situé dans les valeurs de référence n'écarte pas automatiquement toute situation à risque", précise le site de laboratoires Biogroup.

Y a-t-il un traitement en cas d'exposition élevée au cadmium ?

Que ce soit pour la population générale ou les personnes sur-exposées au cadmium, il n'y a pas de traitement. Seules les conséquences peuvent potentiellement être soignées. Il est par contre possible de limiter son exposition au cadmium en évitant de fumer et en réduisant sa consommation des aliments les plus contaminés, notamment les produits céréaliers.