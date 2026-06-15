Fortes chaleurs : voici les arrondissements de Paris où le risque de décès est le plus élevé

Tous les arrondissements de la capitale ne sont pas égaux face à la chaleur, pour plusieurs raisons.

L'été n'a même pas encore officiellement commencé qu'une 2e vague de chaleur touche la France. En 2025, plus de 5 700 décès ont été attribués à la chaleur dans le pays. A Paris, on dénombre en moyenne 400 décès par an à cause de la chaleur. La capitale est en effet "particulièrement vulnérable aux vagues de chaleur à cause de l'effet d'îlot de chaleur urbain", explique l'Inserm, qui a participé à une étude sur le sujet. Celle-ci a mis en évidence qu'en fonction de l'arrondissement dans lequel ils vivent, les Parisiens ne sont pas tous égaux face à la chaleur.

L'étude, publiée en 2026, "révèle de fortes inégalités au sein de la capitale". Elle montre que le risque est plus élevé dans certains arrondissements que dans d'autres lors des fortes chaleurs. La raison principale de cette différence ? La végétation. Ainsi, "les arrondissements les plus végétalisés sont ceux où le risque de décès lié à la chaleur est le plus faible", souligne l'Inserm.

En effet, cette étude "confirme (que) les espaces verts exercent un effet protecteur face à la surmortalité liée à la chaleur", continue l'Inserm. Un constat confirmé par la mairie de Paris, qui fait de la végétalisation de la capitale un objectif majeur. "C'est le premier levier pour rafraîchir le territoire. L'arbre et la nature agissent comme des climatiseurs naturels. En période de fortes chaleurs, il peut faire jusqu'à 7°C de moins à l'ombre d'un arbre qu'en plein soleil".

Mais alors quels sont les arrondissements les plus végétalisés, et à l'inverse les plus pauvres en espaces verts ? Globalement, on observe "une fracture nette entre le centre de la capitale, davantage soumis à l'effet d'îlot de chaleur urbain, et les arrondissements périphériques, mieux protégés par leurs espaces verts", explique Hicham Achebak, chercheur à l'Inserm et premier auteur de l'étude. Le meilleur élève est le 13e arrondissement, avec environ 20 % de surface végétalisée. Le 12e, le 15e, le 19e ou encore le 20e font partie des plus végétalisés. A l'inverse, le 1er, le 2e, le 3e et le 4e sont très peu végétalisés (moins de 5 %) comme illustré sur la carte de la mairie de Paris.

Ainsi, "contrairement aux idées reçues, les arrondissements les plus aisés de Paris, sont, en moyenne, plus vulnérables à une surmortalité liée aux fortes chaleurs. Ce phénomène s'explique par une faible présence d'espaces verts, combinée à un bâti ancien dense et minéral dans ces quartiers", explique Hicham Achebak. Et cette différence de végétalisation a un impact direct sur la mortalité. Si tous les arrondissements étaient aussi végétalisés que le 20e, "la mortalité liée à la chaleur pourrait diminuer d'environ un tiers", précise Grégoire Rey, un des auteurs de l'étude.

Ces différences de mortalité lors des fortes chaleurs ne s'explique pas que par la végétalisation. Les caractéristiques des bâtiments, le trafic automobile, ou encore l'âge et la situation socio-économique des habitants jouent également un rôle important. Une étude publiée en 2023 dans The Lancet avait conclu que Paris était la ville avec le plus haut risque de mortalité liée à la chaleur, parmi 854 villes de 30 pays européens. Si vous habitez à Paris, vous pouvez contribuer à sa végétalisation en demandant un "permis de végétaliser" à la mairie, qui permet "à chacun de jardiner dans l'espace public".