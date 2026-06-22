Déserts médicaux : les installations de médecins généralistes augmentent enfin, voici où ils choisissent d'aller

Une partie importante de la France est touchée par des déserts médicaux. La situation s'améliore enfin.

Avec le vieillissement de la population, le départ en retraite de médecins et leur faible renouvellement, une partie importante de la France est sous-dotées en professionnels de santé. Résultat, de nombreux Français doivent attendre longtemps avoir d'avoir un rendez-vous, ou faire des kilomètres pour avoir accès à un médecin. Et cela peut avoir de graves conséquences pour la santé des patients, qui peuvent se retrouver à devoir renoncer aux soins.

D'après le gouvernement, "près de 87 % du territoire national est classé en situation de fragilité médicale". Certaines zones sont particulièrement touchées, notamment dans la "diagonale du vide" (le centre, l'est et le sud-ouest de l'hexagone) ainsi que les départements d'outre-mer comme la Guyane et Mayotte. Mais la bonne nouvelle est que la situation commence à s'améliorer.

En 2025, le Conseil national de l'Ordre des médecins a rapporté un "fait marquant : la hausse significative du nombre de médecins en activité (+ 1,7 % par rapport à l'année précédente). Parmi les médecins, 42 % sont des généralistes. Leur nombre aussi est reparti "à la hausse" en 2025 (+ 1 % par rapport à 2024) "après avoir continûment diminué depuis 2018" d'après la Drees.

Aussi, une "nette reprise" des primo-installations de généralistes a été observée en 2025 d'après l'Assurance maladie. Elles ont en effet augmenté de 32 % par rapport à l'année précédente. Une hausse inédite depuis au moins une quinzaine d'années. Selon l'Assurance maladie, "ce regain de la démographie des médecins généralistes en ville s'explique notamment par le relèvement significatif au cours de la décennie précédente du nombre de places ouvertes dans les facultés de médecine. Cette tendance positive devrait se poursuivre dans les mois et années à venir". Les "efforts réalisés pour renforcer l'attractivité de la médecine générale", notamment des revalorisations tarifaires, pourrait également avoir joué un rôle.

Mais le pays bénéficie de façon inégale de ces nouvelles installations. Dans certains départements, comme la Meuse, la Lozère, le Cher, la Haute-Marne, le Cantal ou encore la Haute-Corse, moins de 3 nouveaux médecins se sont installés en 2025. A l'inverse, certains départements ont touché le jackpot de nouveaux généralistes : les Bouches-du-Rhône (133), la Gironde (120) ou encore Paris (124).

Au-delà des nouveaux médecins, une augmentation des installations de généralistes a surtout été observée dans les "territoires les plus fragiles", avec une hausse de 45 % d'après l'Assurance maladie. Il n'y avait pas eu autant d'installations de généralistes dans ces zones sous-côtées depuis au moins 6 ans. L'Île-de-France en a particulièrement bénéficié, avec l'installation de 268 médecins, contre seulement 5 en Corse. Même si la situation s'est améliorée en 2025, c'est encore loin de suffire : une part importante de la population vit toujours dans un "désert médical". Et avec l'augmentation de la population, la densité de généralistes par habitant baisse d'année en année. En 2025, il y avait en France 146 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre 153 dix ans plus tôt.