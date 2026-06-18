Remplacer la cigarette par le vapotage est-il vraiment une bonne idée ? Cette vaste étude sème le doute

Une étude remet en cause le fait d'opter pour la cigarette électronique après avoir arrêté le tabac.

Environ 1 Français sur 4 fume du tabac. Parmi les fumeurs quotidiens, plus de la moitié souhaite arrêter. Puisque la motivation seule suffit rarement, des solutions d'aide au sevrage existent. Seuls les substituts nicotiniques et l'accompagnement par un professionnel de santé sont recommandés. Pourtant, de nombreuses personnes se tournent vers une alternative considérée comme plus saine que le tabac : la cigarette électronique.

La "vape" s'est imposée depuis une dizaine d'années en France. Aujourd'hui, près de 8 % des adultes déclarent vapoter selon un baromètre de Santé publique France publié en 2024. L'agence précise que "les vapoteurs quotidiens en 2024 ont quasiment tous une expérience avec le tabac : près de la moitié (47,7 %) fument également et la moitié (49,5 %) sont d'anciens fumeurs". Si la cigarette électronique est une solution efficace pour réussir à arrêter le tabac, elle pourrait être plus risquée qu'on ne le pense.

Aujourd'hui, si la cigarette électronique est a priori moins nocive que le tabac, on connaît peu ses effets sur la santé, surtout à long terme. Par exemple, le lien entre la cigarette électronique et le risque de cancer du poumon après l'arrêt du tabac "reste incertain", rappellent des chercheurs coréens, qui ont récemment mené une vaste étude sur le sujet. L'étude, publiée le 8 juin 2026 dans la revue Nature Medicine, a été menée auprès de plus de 4,5 millions d'adultes fumeurs ou ex-fumeurs, qui ont été suivis pendant une dizaine d'années.

Ses conclusions sont inquiétantes. "Par rapport aux personnes ayant complètement arrêté de fumer, l'utilisation de la cigarette électronique après le sevrage tabagique était associée à un risque plus élevé de développer un cancer du poumon" de 56 %, rapportent les auteurs de l'étude. Le risque de décès lié à un cancer du poumon était même doublé chez ceux qui ont remplacé le tabac par la cigarette électronique par rapport à ceux qui ont arrêté sans se mettre à vapoter.

Si l'étude ne permet pas d'affirmer que la cigarette électronique est une cause de cancer du poumon, "ces résultats suggèrent que l'utilisation de la cigarette électronique après l'arrêt du tabac pourrait atténuer les bénéfices d'un arrêt complet du tabac en matière de prévention du cancer du poumon", estiment ses auteurs. L'arrêt du tabac, même s'il était remplacé par le vapotage, réduisait tout de même le risque de mortalité. Arrêter de fumer reste le meilleur moyen de réduire son risque de cancer du poumon. Cependant, il serait préférable de privilégier les autres méthodes de sevrage plutôt que la cigarette électronique.

Le tabac est le premier facteur de risque de cancer du poumon puisqu'il est responsable de 9 cas sur 10 chez les hommes, et 7 sur 10 chez les femmes d'après le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard. L'Organisation mondiale de la Santé rappelle que "les fumeurs ont jusqu'à 22 fois plus de risque de développer un cancer du poumon au cours de leur vie que les personnes qui n'ont jamais fumé". Avec près de 53 000 nouveaux cas en 2023 et plus de 30 000 décès en 2022, le cancer du poumon est le 3e plus fréquent en France, et la première cause de décès par cancer chez les hommes selon l'Institut national du cancer.