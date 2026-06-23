Aller chez le médecin va-t-il bientôt coûter plus cher ? Un projet du gouvernement inquiète

Les frais médicaux pourraient bientôt être moins bien remboursés par l'Assurance maladie.

Le déficit de l'Assurance maladie se creuse dangereusement. Il pourrait atteindre plus de 23 milliards d'euros en 2025. Réduire ce déficit est donc un enjeu de taille. Pour cela, le gouvernement a plusieurs pistes. L'une d'elles a été communiquée aux fédérations françaises de complémentaires santé lors d'une réunion avec le ministère le 18 juin 2026.

Le gouvernement aurait ainsi pour projet de réduire la prise en charge des actes médicaux par l'Assurance maladie. Cette baisse de prise en charge pourrait bien être décidée avant même la prochaine loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, puisque le gouvernement souhaiterait agir "par voie réglementaire à l'été", affirme la Fédération des institutions paritaires de protection sociale dans un communiqué.

Le gouvernement souhaiterait ainsi s'attaquer au ticket modérateur, la part des dépenses de santé qui n'est pas remboursée par l'Assurance maladie. Par exemple, sur une consultation médicale à 30 €, l'Assurance maladie en rembourse 70 %, soit 19 €. Il reste ainsi à la charge du patient 11 €, dont 9 € de ticket modérateur et 2 € de participation forfaitaire, qui est un tarif fixe pour les consultations médicales. Le ticket modérateur est généralement pris en charge par les complémentaires santé. Ce sont donc elles qui devront assumer le coût de cette mesure, et au final les patients aussi. Le gouvernement souhaiterait "relever fortement" ces tickets modérateurs, d'après la Fédération qui représente les complémentaires gérées par le patronat et les syndicats.

Concrètement, quel impact cela pourrait avoir ? D'après la Fédération, de telles mesures auraient des "conséquences désastreuses : elles diminueront significativement le pouvoir d'achat des salariés et des seniors, et augmenteront les charges des entreprises", avec des hausses des cotisations pour les patients. Pour Dominique Corona, numéro deux de l'Unsa et membre du conseil de la Caisse nationale de l'Assurance maladie (Cnam) interrogé par BFM, "toute baisse des remboursements de la Sécurité sociale (...) affaiblit la protection sociale des assurés. Les complémentaires santé subiront donc de plein fouet la diminution des remboursements de la Sécurité sociale, avec un risque accru de renoncer à certains soins pour des raisons financières".

Pour le moment, les détails de cette mesure sont encore inconnus : de combien les tickets modérateurs seraient-ils augmentés, et quand ? Et tous les actes médicaux seront-ils concernés ? Il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus. L'objectif avec cette mesure serait d'économiser 1,5 à 2 milliards d'euros. Elle avait déjà été proposée par l'ancien Premier ministre Michel Barnier, qui avait rapidement abandonné le projet contesté. Il devrait l'être aussi aujourd'hui, surtout dans un contexte où les cotisations des complémentaires santé ont déjà subi une augmentation en 2026, malgré le gel prévu dans le PLFSS.