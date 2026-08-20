Le médicament "Tavneos" est trop dangereux : à quoi sert-il ? En a-t-on à la maison ?

Destiné à traiter des maladies auto-immunes rares, le Tavneos a été retiré du marché à la suite de plusieurs décès.

Le Tavneos est jugé trop dangereux. Comme le rapporte l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), la Commission européenne a décidé de retirer l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament, utilisé pour traiter les maladies inflammatoires rares des vaisseaux sanguins. En cause, "un rapport bénéfice/risque devenu défavorable".

La décision a été prise le 4 août 2026 au niveau européen. Le rappel de tous les lots a, lui, été déclenché mercredi 19 août en France. Mais les professionnels de santé avaient été alertés dès le 16 août dans l'Hexagone. Il leur était alors demandé d'arrêter "l'initiation de nouveaux traitements par Tavneos", mais également d'orienter les "patients en cours de traitement vers des alternatives adaptées" et de renforcer "la surveillance hépatique de ces patients".

Une vingtaine de décès au Japon

A priori, peu de Français ont du Tavneos dans leur pharmacie personnelle. L'ANSM estime à 600 le nombre de patients qui s'en sont vu prescrire en France. Développé par l'Américain Amgen, le Tavneos porte le nom scientifique d'Avacopan. Alors qu'il semblait s'être imposé pour certains malades comme une solution efficace, le groupe Kissei, en charge de la commercialisation du Tavneos au Japon, avait alerté au printemps avoir recensé pas moins d'une vingtaine de décès chez les personnes qui en bénéficiaient depuis son introduction sur le marché nippon en 2022. En cause, particulièrement, de graves effets secondaires du médicament sur le foie des malades. Un signalement pris très au sérieux qui a conduit à la décision que l'on connaît aujourd'hui dans l'Hexagone.

Pour autant, l'ANSM est formelle : les patients concernés ne doivent en aucun cas arrêter le traitement par Tavneos de leur propre initiative. Il leur est, dans un premier temps, vivement conseillé de contacter sans délai le médecin à l'origine de cette prescription. À noter qu'en cas de symptômes d'atteinte du foie, tels que de la fatigue, des nausées, une coloration jaune de la peau ou des yeux, des douleurs abdominales, les patients doivent immédiatement consulter n'importe quel médecin.