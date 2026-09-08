"L'infertilité n'est pas qu'un problème de santé des femmes" selon l'OMS : pourquoi les hommes doivent aussi se méfier du tabac

Le tabagisme, chez la femme comme chez l'homme, augmente le risque d'infertilité.

Une personne sur six est ou sera touchée par l'infertilité dans sa vie. De nombreux facteurs ont été identifiés : âge, troubles hormonaux, surpoids et obésité, mauvaise qualité du sperme, maladies gynécologiques, environnement, alcool, drogues... ou encore tabac. "Des décennies de données scientifiques montrent que le tabagisme peut nuire à la santé reproductive des femmes", rappelle l'Organisation mondiale de la Santé dans une publication du 8 septembre 2026.

Les femmes qui fument ont 40 % de plus de risque d'infertilité que celles qui ne fument pas. Le tabac est aussi un facteur de risque majeur de fausse couche, de grossesse extra-utérine, et de nombreux autres problèmes pour la mère ou le fœtus. Bonne nouvelle : l'arrêt du tabac diminue largement les risques, puisque les femmes qui ont fumé "pourraient présenter un risque d'infertilité 25 % plus faible que celles qui continuent de fumer", d'après l'OMS. Mais même en arrêtant, "l'infertilité n'est pas seulement un problème de santé féminine". Le tabagisme chez les futurs pères impacte également la fertilité.

Une méta-analyse publiée en 2025 et menée sur plus de 60 000 hommes a montré que le tabagisme est "associé à des troubles de la fonction reproductive, notamment à des anomalies du sperme et à des troubles de la fonction sexuelle", réduisant ainsi considérablement les chances de concevoir. Plus le nombre de cigarettes fumées est élevé, plus le risque est important. Le problème ne concerne d'ailleurs pas uniquement les personnes qui fument. Si les données manquent, le risque d'infertilité "serait 1,2 fois plus élevé" chez les femmes qui sont exposées à la fumée de tabac, rapporte l'OMS.

Le tabagisme (que ce soit la mère, le père ou un tabagisme passif), réduit aussi les chances de réussite de traitements de fertilité. "Dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, la consommation de tabac chez la femme et chez l'homme est associée à une moins bonne réponse à la stimulation ovarienne, une baisse des taux de fécondation et d'implantation résultant au total en deux fois moins de grossesses et deux fois plus de fausses couches", précise l'Assurance maladie.

Et que sait-on de l'impact des autres produits du tabac, notamment la cigarette électronique, de plus en plus populaire ? "Les données sont encore en cours d'évaluation. Les données disponibles suggèrent des risques potentiels pour la fertilité", précise l'OMS. Le constat est sans appel : si vous souhaitez concevoir un enfant, il est vivement recommandé aux futures mères et futurs pères d'arrêter de fumer, et de limiter autant que possible l'exposition au tabac.