Certaines protections menstruelles sont remboursées à partir du 1er octobre : qui est concerné, et quels produits ?

Cette mesure avait été votée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Près de 6,7 millions de femmes sont concernées par cette mesure. A partir du 1er octobre 2026, certaines culottes et coupes menstruelles (souvent appelées "cup") réutilisables pourront être prises en charge par l'Assurance maladie. Cette mesure avait été votée dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, et un arrêté publié en août 2026 a annoncé qu'elle entrait en vigueur le 1er octobre.

"En permettant le remboursement des protections périodiques réutilisables pour les jeunes femmes et les plus vulnérables, nous faisons un choix clair : celui de la dignité, de l'égalité et de la santé pour toutes. Cette mesure concrète, attendue depuis longtemps, marque une avancée majeure de notre modèle social, en soutenant à la fois le pouvoir d'achat et des pratiques plus durables", s'était réjouit dans un communiqué la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

Le remboursement des protections menstruelles réutilisables a en effet pour vocation de lutter contre la précarité menstruelle, en ciblant les femmes les plus exposées. Cette mesure s'insère également dans une volonté de durabilité, puisque ces protections sont réutilisables, à l'inverse des tampons et serviettes hygiéniques à usage unique, décriés pour leur impact environnemental.

Qui peut se faire rembourser ses protections menstruelles réutilisables à partir du 1er octobre ?

Les personnes qui pourront bénéficier du remboursement des protections menstruelles réutilisables à partir du 1er octobre sont : les moins de 26 ans, sans conditions de ressources, et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), quel que soit leur âge. Au total, cela concerne près de 6,7 millions de femmes menstruées, d'après l'Assurance maladie.

Pour les moins de 26 ans, l'Assurance maladie rembourse 60 % du prix fixé (maximum 19 € pour les culottes menstruelles et 15,80 € pour les coupes menstruelles). Le reste est pris en charge par la complémentaire santé. Les bénéficiaires de la C2S n'auront aucune avance de frais ni de reste à charge. Il suffit aux personnes concernées de se rendre en pharmacie avec leur carte vitale pour acheter et se faire rembourser leur protection menstruelle. Aucune ordonnance ni démarche préalable n'est nécessaire.

Quels sont les produits concernés ?

Toutes les protections menstruelles réutilisables ne sont pas concernées. Seules pourront être remboursées les culottes et coupes menstruelles achetées en pharmacie, et référencées par le ministère de la Santé. "Leur inscription est conditionnée au respect d'un cahier des charges exigeant, portant notamment sur la certification Oeko-Tex, des tests de durabilité ou encore la capacité d'absorption, pensé pour garantir sécurité et qualité", précise l'Assurance maladie.

Plusieurs marques sont concernées : Sisters Republic, Elia Innovation, Biocodex, Petites Choses, Claripharm... N'hésitez pas à demander les produits remboursables disponibles directement en pharmacie. Enfin, le remboursement se limite à l'achat de deux produits par an : soit deux culottes menstruelles, soit deux coupes menstruelles, soit une de chaque. Ces produits sont de toute façon prévus pour durer plusieurs mois, voire années.