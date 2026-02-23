Oubliez le "bon cholestérol" : il n'est finalement pas si bénéfique selon ce cardiologue

Le Dr Vincent Pradeau, cardiologue, nous explique pourquoi il faut remettre en question l'idée reçue tenace d'un "bon cholestérol".

Vous avez sûrement déjà entendu parler d'un "bon" et d'un "mauvais cholestérol". Le premier (appelé HDL) aiderait à éliminer le second (LDL), qui peut s'accumuler dans les artères s'il est présent en excès, augmentant alors le risque cardiovasculaire. C'est en tout cas ce qu'on pensait... mais c'est une erreur. "Ça n'a pas de sens. Il faut faire une désacculturation de la population. Dans la communauté scientifique, ça fait longtemps qu'on n'emploie plus le terme de bon cholestérol", nous explique le Dr Vincent Pradeau, président du Syndicat national des cardiologues.

En Un constat partagé par le Dr François Diévart, cardiologue, qui écrit sur le site médical de référence Vidal qu'il "n'y a plus aucun argument solide pour qualifier le HDL-cholestérol de bon cholestérol ou de cholestérol cardioprotecteur". En plus de ne pas être bénéfique, le cholestérol HDL pourrait même être dangereux. A la fois quand il est trop bas, mais aussi quand il est trop élevé. "Face aux HDL très très hauts je pense qu'il faut avoir une vigilance, ça peut être un modulateur de risque" à la hausse, estime le Dr Vincent Pradeau.

L'idéal est donc d'être dans une fenêtre qui se situe entre 0,4 g/L et 0,8 g/L. Au-dessus de ce seuil, il faut alors "vérifier le cholestérol LDL et les autres facteurs de risques, comme les antécédents familiaux", précise le Dr Pradeau. Les bilans sanguins, qui indiquent justement que le cholestérol HDL est dans la norme quand il est supérieur à 0,4 g/L, devraient-ils donc être revus ? Le Dr Pradeau estime que oui. "Je pense qu'on devrait se contenter du chiffre indicatif et ne pas mettre de norme".

Mais alors pourquoi ce changement de dogme ? Les premières études menées sur le sujet, menées il y a plusieurs dizaines d'années, "étaient imparfaites", d'après le Dr Diévart. C'est à ce moment-là qu'a débuté le mythe tenace du "bon cholestérol". Depuis, des recherches plus récentes et menées sur un plus grand nombre de personnes "ont montré que des taux élevés de HDL-cholestérol sont associés à une augmentation de la mortalité totale et par maladie cardiovasculaire", a précisé le Dr Diévart.

A l'heure actuelle, si des traitements existent et sont efficaces pour réduire le "mauvais cholestérol" (LDL), il n'y a pas de solution pour réduire les niveaux de cholestérol HDL s'il est très élevé. Le risque cardiovasculaire, lui, peut être diminué avec une bonne hygiène de vie (activité physique régulière, alimentation équilibrée, pas de tabac ni d'alcool) et la prise en charge des différents facteurs de risque, comme le cholestérol, l'hypertension, le diabète ou encore l'excès de poids.