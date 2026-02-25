Loi sur la fin de vie : les deux textes adoptés, l'Ordre des médecins tire la sonnette d'alarme

L'Assemblée nationale a adopté les deux textes sur la fin de vie ce mercredi 25 février, l'un sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir, mais le Conseil national de l'Ordre des médecins exprime de "très vives inquiétudes".

Le sujet est pour le moins sensible. Après des années de débats, les députés se sont prononcés en faveur de deux textes relatifs à la fin de vie - un portant sur les soins palliatifs, et l'autre sur l'aide à mourir - ce mercredi 25 février. Adoptés en première lecture en mai dernier, ils l'ont été en deuxième après quelques ajustements. Si le texte sur les soins palliatifs n'a rencontré aucune opposition, celui sur l'aide à mourir est passé de justesse à 229 voix contre 226. Plusieurs amendements clés suscitent le débat entre les élus et sont source d'incertitudes, voire d'inquiétudes, dans le corps médical.

L'un d'eux fait particulièrement débat. L'amendement ajouté à la proposition de loi de fin de vie prévoit que les patients auront le choix de s'administrer eux-mêmes le produit létal, ou pourront demander aux médecins. La première version du texte prévoyait que l'administration par un soignant ne serait que l'exception si le patient n'était pas physiquement en mesure de le faire. Le Conseil national de l'Ordre des médecins a d'ailleurs exprimé ce mercredi 25 février une "très vive préoccupation" à la suite de l'adoption de cet amendement. Le Conseil regrette notamment que l'amendement a été adopté "à une majorité si faible que cette adoption ne peut qu'inquiéter". Face à cette adoption de justesse (71 voix contre 70), l'amendement devra être à nouveau débattu avant le vote définitif du texte.

Des conditions pour bénéficier de l'"aide à mourir"

Plusieurs articles ont déjà été adoptés au cours de la deuxième lecture de ces propositions de lois. Parmi eux, les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide à mourir :

être majeur

être Français ou résidant en France

être atteint d'une "affection grave et incurable" qui "engage le pronostic vital" en phase avancée ou terminale

être "apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée"

"présenter une souffrance physique" étant "soit réfractaire aux traitements, soit insupportable".

Des peines de prison prévues dans le projet de loi de fin de vie

Ensuite, le texte sur la fin de vie prévoit un délit d'entrave au droit à l'aide à mourir, avec une peine de 2 ans de prison et 30 000 d'amende pour "le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir", notamment par "la diffusion" d'"allégations" de nature "à induire intentionnellement en erreur".

Un délit d'incitation à l'aide à mourir a également été adopté, prévoyant une peine d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende pour "le fait d'exercer des pressions sur une personne afin qu'elle ait recours à l'aide à mourir".

Enfin, un article prévoit une clause de conscience, permettant aux soignants de pouvoir refuser de pratiquer l'aide à mourir. Mais pour le Conseil de l'Ordre des médecins, cet article "manque de clarté et n'offre pas de garantie suffisante aux médecins".

En cas d'adoption des textes ce mercredi, ils devront retourner au Sénat. Mais puisque la proposition de loi sur le droit à mourir y avait été rejeté, un désaccord entre députés et sénateurs est une possibilité. Une commission mixte paritaire devrait alors se réunir, et en cas d'échec, le dernier mot pourrait revenir à l'Assemblée.