Lunettes, lentilles, gestes à éviter... Voici 6 conseils d'ophtalmos pour bien prendre soin de ses yeux

Plusieurs ophtalmologues ont donné des conseils pour protéger ses yeux et sa vue.

On parle beaucoup de protéger son cœur, son cerveau, son foie, sa peau… mais on a souvent tendance à oublier les yeux. Ils ne sont pourtant pas moins importants. Cataracte, DMLA, glaucome... les problèmes oculaires, très fréquents - surtout en vieillissant - peuvent avoir des répercussions parfois majeures sur la qualité de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de prendre soin de ses yeux et préserver sa vue. Voici justement des conseils précieux de spécialistes.

D'abord, ils insistent sur l'importance d'aller chez un ophtalmologue régulièrement, même sans problème particulier. En fonction de votre situation, vous pouvez avoir besoin de rendez-vous plus fréquemment : demandez conseil à votre ophtalmologue. A partir de 40 ans, ces rendez-vous doivent être plus fréquents. Le Dr Gabriel Hallali, ophtalmologue à l'Hôpital national des 15-20, nous avait d'ailleurs rappelé qu'il est recommandé "de faire au moins une consultation chez un ophtalmologue entre 40 et 45 ans, tous les deux ans", notamment pour le dépistage du glaucome. Cette maladie silencieuse est la deuxième cause de cécité après la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge).

Ensuite, les spécialistes recommandent le port de lunettes. D'un côté, pour se protéger du soleil dès qu'il se montre - et pas seulement en été. "De la même manière que nous mettons de la crème solaire sur la peau, nous avons aussi besoin d'une protection UV pour les yeux", illustre pour The Guardian la Dr Meera Radia, ophtalmologue. Elle conseille aussi de vérifier que ses lunettes protègent bien contre les UV. Les rayons du soleil peuvent en effet être à l'origine d'une cataracte, alerte la spécialiste. D'un autre côté, des lunettes de protection sont aussi indispensables quand on fait du bricolage ou du jardinage. Elles ont souvent tendance à être oubliées, et les accidents sont plus fréquents qu'on ne le pense.

Ceux qui portent des lentilles doivent être vigilants : elles sont "l'une des principales raisons pour lesquelles les gens viennent aux urgences ophtalmologiques", a assuré au Guardian la Dr Dilani Siriwardena, ophtalmologue et vice-présidente du Royal College of Ophtalmologists. Les principales causes sont de "ne pas les porter correctement, les porter trop longtemps, ne pas les retirer, ne pas les nettoyer, ne pas les changer assez souvent", précise la Dr Siriwardena. Les lentilles doivent toujours être retirées pour dormir, se doucher ou encore nager ; et elles doivent être nettoyées avec le produit adapté.

Les spécialistes alertent aussi face à des pratiques potentiellement dangereuses, notamment le faire de se frotter les yeux trop fort ou trop longtemps. Pour les personnes qui se maquillent, il est essentiel de bien se démaquiller les yeux avant de dormir, et d'éviter les faux cils et extensions. Enfin, une bonne hygiène de vie peut protéger les yeux : éviter le tabac (qui est un facteur de risque de DMLA), avoir une alimentation équilibrée et riche en vitamines, bien s'hydrater et faire du sport régulièrement.