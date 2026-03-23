Maladie de Basedow : quels sont les symptômes de la maladie dont souffrait Lionel Jospin ?

L'ancien Premier ministre Lionel Jospin, décédé le 23 mars 2026, souffrait depuis de nombreuses années de la maladie de Basedow.

Figure de la gauche, Lionel Jospin est décédé à 88 ans ce lundi 23 mars 2026. Si les causes de son décès sont inconnues, Lionel Jospin souffrait d'une maladie depuis plusieurs mois. En janvier dernier, l'ancien chef de fil du Parti socialiste, candidat à la présidentielle en 1995 et 2002 avait subi une opération chirurgicale "sérieuse". Dans une déclaration à l'AFP, son entourage précisait alors que l'opération s'était "bien passée" et serait suivie d'une période de "convalescence", sans donner plus d'informations.

L'ancien Premier secrétaire du Parti socialiste était également atteint depuis de nombreuses années de la "maladie de Basedow". Les premiers symptômes de ce syndrôme étaient apparus en 1988. Ils avaient surtout nécessité une hospitalisation d'urgence en 1994. En 2002, le journal Le Monde était revenu sur cette hospitalisation. "Le 18 janvier 1994, après avoir perdu " 5 kilos, puis 5 encore ", M. Jospin se résoud à consulter. " Je vous hospitalise immédiatement ! ", ordonne le médecin, qui diagnostique une "grave crise d'hyperthyroïdie", relatait alors le quotidien.

Des symptômes variés, une maladie souvent héréditaire

La maladie de Basedow est peu connue du grand public. Il s'agit d'une maladie auto-immune, dans laquelle le système immunitaire s'attaque à la thyroïde, petite glande située à l'avant du cou. Celle-ci se met alors à secréter trop d'hormones thyroïdiennes, de façon aigüe ou chronique. La maladie de Basedow (ou de Graves-Basedow) est ainsi la principale cause d'hyperthyroïdie.

Elle touche 2 % des femmes et 0,4 % des hommes en Europe, d'après l'Assurance maladie. La maladie de Basedow est souvent héréditaire : c'était le cas pour Lionel Jospin qui en a hérité de son père. Puisque les hormones thyroïdiennes régulent de nombreuses fonctions du corps, les symptômes sont nombreux et variés. Dans certains cas, l'hyperthyroïdie peut être "masquée" et ne provoquer aucun ou peu de symptômes.

De façon générale, l'hyperthyroïdie provoque une accélération du rythme cardiaque et de la tension artérielle, des palpitations, une fatigue et une faiblesse, une transpiration excessive, une nervosité, des troubles du sommeil, des tremblements des extrémités, une perte de poids, des selles fréquentes voire diarrhées. Des troubles menstruels peuvent aussi être présents chez les femmes. L'hyperthyroïdie provoque aussi généralement un goitre, c'est-à-dire une augmentation du volume de la thyroïde, qui peut être visible à l'avant du cou.

La maladie de Basedow entraîne une hyperthyroidie. © magicmine - stock.adobe.com

La maladie de Basedow peut provoquer des symptômes supplémentaires spécifiques au niveau des yeux et de la peau. Au niveau des yeux, la maladie de Basedow peut être à l'origine d'un œdème des paupières, d'un larmoiement excessif, d'une irritation, d'une sensibilité inhabituelle à la lumière, d'une protrusion des globes oculaires (les yeux qui "sortent"), ou encore d'une vision double, d'après le Manuel MSD. Pour ce qui est des symptômes cutanés, la maladie de Basedow peut provoquer un épaississement de la peau avec des démangeaisons, et une texture de peau d'orange généralement au niveau des tibias.

Des traitements médicamenteux et un suivi régulier pour apaiser les symptômes de la maladie de Basedow

Si elle n'est pas traitée ou mal contrôlée, l'hyperthyroïdie peut entraîner de nombreuses complications potentiellement graves, notamment cardiovasculaires, mais aussi "neuropsychiatriques, une ostéoporose, une dénutrition", liste la Haute Autorité de Santé. Heureusement, "dans la grande majorité des cas, la cause de l'hyperthyroïdie peut être guérie et les symptômes peuvent disparaître ou être nettement réduits" d'après le Manuel MSD. "Ma maladie n'est pas un problème en soi, seulement une affaire de "réglage ". L'hyperthyroïdie, c'est une question de carburateur, pas de moteur. Dès que l'équilibre est durablement rétabli, tout rentre dans l'ordre", jugeait Lionel Jospin durant la campagne présidentielle de 2002.

Des traitements médicamenteux (des anti-thyroïdiens) permettent en effet de contrôler l'hyperthyroïdie. Si cela ne suffit pas ou que la maladie récidive, de l'iode radioactif ou une chirurgie - pour retirer la thyroïde en partie ou en entier - sont parfois nécessaires. Dans le cas de Lionel Jospin, un suivi régulier avait également été mis en place à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris.