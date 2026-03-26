Méningite : pour qui la vaccination est-elle obligatoire, ou recommandée ?

Une épidémie de méningite "sans précédent" en Angleterre inquiète. La vaccination est la meilleure manière de se protéger.

Chaque année en France, des centaines de cas de méningites sont recensés. Lorsqu'elles sont provoquées par une bactérie, ces infections de l'enveloppe qui entoure le cerveau peuvent être fatales en seulement quelques heures, ou laisser d'importantes séquelles. Les méningites touchent principalement les nourrissons, les jeunes enfants, les adolescents et jeunes adultes. La meilleure arme contre la méningite est la prévention, et celle-ci passe principalement par la vaccination. La stratégie de vaccination a été intensifiée ces dernières années face à une augmentation des cas de méningites.

D'abord, il existe deux vaccins contre les méningocoques, les bactéries qui sont notamment à l'origine de méningites. Les deux vaccins ciblent 5 souches de méningocoques au total : A, B, C, W et Y. Depuis le 1er janvier 2025, la vaccination contre l'ensemble de ces souches est obligatoire pour les nourrissons jusque 2 ans, "y compris ceux ayant déjà été vaccinés contre le méningocoque C", précise le site Vaccination Info Service. La vaccination contre le méningocoque C était en effet déjà obligatoire pour les enfants nés depuis 2018, et celle contre le méningocoque B était recommandée depuis 2022. Un rattrapage "est possible contre les méningocoques B et ACWY pour les enfants jusqu'à 4 ans révolus (5e anniversaire)", précise l'Assurance maladie.

Le vaccin contre les méningocoques aussi recommandé chez les adolescents et personnes à risque

Les jeunes enfants ne sont pas les seuls concernés par la vaccination contre les méningocoques. Depuis 2025, le vaccin contre les souches ACWY est également recommandée chez les adolescents de 11 à 14 ans - qu'ils aient été vaccinés ou non auparavant - et même jusque 24 ans dans le cadre du rattrapage vaccinal. La vaccination peut être proposée aux collégiens dans le cadre de la campagne de vaccination contre le papillomavirus.

La vaccination contre les méningocoques peut aussi être recommandée au cas par cas "chez les personnes à risque d'infection à méningocoque et pour leur entourage", comme les personnes immunodéprimées, précise l'Assurance maladie. Le vaccin peut aussi servir de traitement préventif, en plus d'un traitement antibiotique, pour les cas contacts de personnes touchées par une méningite.

Enfin, puis que la méningite peut aussi être une complication d'une autre infection, d'autres vaccins sont importants, notamment celui contre les pneumocoques. La vaccination contre les pneumocoques (qui protège donc contres les pneumonies et les méningites) est obligatoire chez les nourrissons depuis 2018. Elle est également recommandée chez les plus de 65 ans, et chez les adultes de plus de 18 ans à risque accru. En cas de doute sur votre état vaccinal, vérifiez votre carnet de santé et demandez conseil à un professionnel de santé si besoin.