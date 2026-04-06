Ces changements de personnalité après 50 ans peuvent être des signes de démence

La démence ne provoque pas seulement des troubles de la mémoire. D'autres symptômes apparaissent souvent.

On résume généralement la démence à la perte de mémoire. Pourtant, ce déclin progressif provoque des symptômes nombreux et divers. La démence renvoie en effet à un ensemble de troubles neurodégénératifs, de la maladie d'Alzheimer - la principale cause de démence - à la maladie à corps de Léwy ou la démence vasculaire. Ces maladies entraînent une détérioration progressive des fonctions cérébrales. La mémoire, le langage, le raisonnement ou encore le comportement sont impactés.

Ces "changements de comportement sont parfois le premier signe qu'une personne est atteinte de démence. Chez certaines personnes, ils apparaissent progressivement et peuvent être difficiles à reconnaître au début", précise l'Alzheimer's Society. Antonio Terracciano, professeur de gériatrie à la faculté de médecine de l'Université d'État de Floride, a expliqué au Telegraph que "lorsque les chercheurs interrogent les proches d'une personne ayant développé une démence, ils disent souvent que le premier changement concernait son comportement et sa personnalité, plus que les symptômes classiques de la maladie". Plus la démence progresse, plus des changements de comportement peuvent être présents et difficiles à gérer, tant pour la personne touchée que pour l'entourage.

La démence peut ainsi provoquer des comportements répétitifs, un besoin de constamment vérifier, une perte d'inhibitions, un comportement inapproprié voire agressif. Les personnes atteintes de démence ont aussi tendance à perdre, cacher ou encore accumuler des objets. Leur jugement et leur capacité à prendre des décisions est aussi souvent impactée. "Par exemple, elles peuvent faire preuve de mauvais jugement dans la gestion de l'argent ou accorder moins d'attention à leur apparence ou à leur hygiène personnelle", précise l'Alzheimer's Association.

Des symptômes psychologiques qui touchent le comportement sont aussi souvent présents, comme des troubles de l'humeur, une anxiété, une confusion, une paranoïa, une nervosité et une agitation - en particulier en fin de journée dû au "syndrome du coucher du soleil". Les personnes atteintes de démence peuvent aussi se replier sur elles-mêmes et souffrir de symptômes dépressifs. Globalement, ces symptômes peuvent être directement provoqués par la maladie, mais aussi être des conséquences des difficultés subies par le patient.

Bien sûr, ces changements de comportement - surtout s'ils ne sont pas nombreux ou ne sont pas associés à d'autres troubles cognitifs - ne sont pas nécessairement le signe d'une démence, mais ils peuvent être des signaux d'alerte et doivent pousser à trouver la cause.