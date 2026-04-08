Ce symptôme au niveau des jambes est un signe de maladie cardiaque, peu de gens le savent

Ce symptôme courant peut être bénin, mais il peut aussi être le signe d'un problème de santé grave.

Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité en France, avec 140 000 décès en 2022. Connaître les signes est essentiel pour détecter et traiter le problème le plus tôt possible. Et quand on pense à un problème cardiaque, on songe tout de suite à une douleur à la poitrine ou des palpitations. Pourtant, de nombreux autres symptômes peuvent indiquer une maladie cardiovasculaire, et notamment au niveau des jambes.

Un des signes à surveiller est justement un gonflement au niveau des membres inférieurs (jambes, chevilles et pieds). Heureusement, ce symptôme est très souvent bénin et passager. Il peut par exemple être dû à la chaleur, au fait de rester debout longtemps, à une rétention d'eau, ou encore à de la sédentarité. Il peut aussi être provoqué par certains médicaments, comme les antihypertenseurs, certains traitements hormonaux, corticoïdes ou antidépresseurs. Mais dans certains cas, cette accumulation de liquide peut être le signe de quelque chose de plus inquiétant.

En effet, "un gonflement persistant ou soudain peut indiquer la présence d'une affection cardiaque grave ou d'un autre problème médical", alerte la British Heart Foundation. C'est notamment un des principaux symptômes d'insuffisance cardiaque. "Cela peut être l'un des premiers signes d'insuffisance cardiaque et peut également constituer un symptôme chronique de cette maladie", précise la Fondation. Lors d'une insuffisance cardiaque, le cœur n'arrive plus à pomper le sang correctement : il stagne alors dans les veines des jambes et des pieds, la pression augmente dans les vaisseaux, et du liquide s'accumule dans les membres inférieurs.

Un oedème peut aussi être le signe d'un problème rénal, hépatique, ou encore d'un caillot sanguin dans une veine de la jambe. On parle alors de thrombose veineuse profonde, et cela constitue une urgence médicale. Justement, dans quels cas faut-il consulter un professionnel de santé, voire se rendre aux urgences, face à un gonflement des membres inférieurs ?

D'après la British Heart Foundation, "un gonflement persistant ou soudain, surtout s'il s'accompagne d'essoufflement, de fatigue ou de douleur, peut indiquer un problème cardiaque, rénal, hépatique ou circulatoire nécessitant une prise en charge médicale rapide". Les autorités sanitaires britanniques recommandent de consulter en urgence en cas de gonflement important, soudain et/ou douloureux, ou si la zone est rouge et/ou chaude. Un œdème doit particulièrement alarmer les personnes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, comme un diabète, du cholestérol, de l'hypertension, ou des antécédents cardiaques. En fonction de la cause, des traitements efficaces existent.