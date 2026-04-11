20% des personnes touchées par Parkinson ont moins de 65 ans : quels sont les signes précoces ?

Les personnes jeunes touchées par la maladie de Parkinson n'ont pas forcément les mêmes symptômes que les personnes plus âgées.

Beaucoup pensent que la maladie de Parkinson ne touche que les personnes âgées. Si elle commence généralement entre 60 et 75 ans, elle est souvent diagnostiquée bien plus tôt, parfois même à 50 ans ou avant. D'après une enquête menée par France Parkinson, "plus des trois quarts des Français n'ont pas conscience que 20% des personnes malades sont touchées avant 65 ans". La maladie n'a alors pas les mêmes conséquences, puisqu'elle touche des personnes qui travaillent ou qui ont des enfants encore jeunes. Les symptômes de la maladie de Parkinson ne sont aussi pas forcément les mêmes chez les jeunes que chez les personnes plus âgées.

"Les premières manifestations de la maladie de Parkinson chez une personne jeune sont souvent différentes de ce que l'on peut observer chez un patient âgé", précise France Parkinson. Chirine Katrib, cheffe de projets de recherche scientifique à France Parkinson, nous précise en effet que "le tableau clinique peut être assez trompeur au début chez les moins de 65 ans. Les signes sont assez discrets, attribués à tort au stress, à la fatigue, ou à des troubles musculo-squelettiques". Les premiers signes sont souvent pris par erreur pour des problèmes de rhumatisme ou des blessures de sport. Résultat, "le diagnostic est plus difficile" chez les personnes plus jeunes, regrette la chercheuse.

Comme la forme plus tardive, la maladie de Parkinson précoce est diagnostiquée par une triade de symptômes moteurs : tremblements, rigidité, et ralentissement des mouvements. Mais d'autres symptômes, non moteurs, comme une dépression, des troubles du sommeil, une constipation, ou encore une perte de l'odorat précèdent souvent les signes moteurs. "Ces symptômes apparaissent précocement, parfois 10 à 20 ans avant les symptômes moteurs. Lors d'un diagnostic à 55 ou 60 ans, ces symptômes peuvent donc apparaître dès l'âge de 35/40 ans", précise Chirine Katrib. Chez les personnes jeunes, un symptôme moteur est particulièrement présent.

Ces dernières sont en effet plus susceptibles d'avoir des dystonies. Il s'agit de contractions musculaires, comme des crampes, douloureuses ou non. Face à ces symptômes, surtout si plusieurs sont présents, il est important de consulter rapidement un professionnel de santé. Une fois la maladie diagnostiquée, le traitement - qui a uniquement pour but de pallier les symptômes - n'est pas toujours nécessaire immédiatement chez les personnes jeunes.

La principale différence chez les personnes jeunes est que la maladie progresse plus lentement que chez les plus âgés, notamment parce que le cerveau a alors une meilleure capacité de compensation, et qu'elles font plus d'activité physique, qui est aujourd'hui "le seul moyen de ralentir l'évolution de la maladie", précise Chirine Katrib. Ces patients ont généralement moins de troubles de l'équilibre, de chutes, et maintiennent plus longtemps leurs fonctions cognitives. L'espérance de vie avec une maladie de Parkinson est généralement très bonne : une personne touchée peut vivre avec pendant plusieurs dizaines d'années, surtout si la maladie a été diagnostiquée jeune.