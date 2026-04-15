Elle touche 1 personne sur 6 dans le monde : cette maladie silencieuse est souvent détectée trop tard

Cette maladie du foie peu connue est pourtant très fréquente et potentiellement grave.

C'est devenu un véritable fléau, pourtant largement méconnu. L'évolution de nos modes de vie est à l'origine d'une augmentation inquiétante de nombreuses maladies, comme l'obésité, le diabète ou encore les maladies cardiovasculaires. On y pense moins, mais le foie est pourtant lui aussi concerné, et pas seulement en cas de consommation excessive d'alcool.

Une maladie appelée stéatose hépatique métabolique (MASLD), plus connue comme la "maladie du foie gras", touche de très nombreuses personnes. D'après une étude internationale publiée ce 13 avril 2026 dans The Lancet, "environ 1,3 milliard de personnes vivaient avec une MASLD (soit 16,1 % de la population mondiale) en 2023, ce qui représente une augmentation de 142,7 % depuis 1990".

Les auteurs estiment que "cette devrait se poursuivre jusqu'en 2050", où "1,8 milliard de personnes seront concernées". Même si cette hausse est surtout portée par l'augmentation de la population, le nombre de personnes touchées reste alarmant. En France, les dernières données disponibles estiment que 18 % des Français sont touchés par la stéatose hépatique métabolique.

Comme son surnom l'indique, la "maladie du foie gras" est caractérisée par une accumulation anormale de graisses dans le foie. Si elle n'est pas détectée tôt, elle peut évoluer vers la fibrose hépatique, puis la cirrhose, avec un risque de cancer du foie. Le problème avec cette maladie est qu'elle est silencieuse : elle ne provoque généralement de symptômes que tardivement, ce qui rend son diagnostic difficile.

A défaut de pouvoir être détectée tôt grâce aux symptômes, la prévention permet une détection et donc une prise en charge précoce de la MASLD. Elle est en effet surtout fréquente chez les personnes souffrant d'obésité ou de diabète de type 2. L'étude publiée dans The Lancet confirme d'ailleurs que les trois principaux facteurs de risque sont la glycémie élevée, l'IMC élevé et le tabagisme. D'après l'Assurance maladie, la MASLD "concerne 79,7 % des obèses et 63 % des diabétiques". Des mesures de prévention chez ces personnes peuvent réduire le fardeau de cette maladie. Le meilleur moyen d'éviter d'en souffrir est d'avoir une hygiène de vie saine, avec une alimentation équilibrée et une activité physique régulière.