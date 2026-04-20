Covid-19 : voici qui est concerné par la campagne de vaccination qui commence ce 20 avril

Une nouvelle campagne de vaccination commence pour protéger les plus fragiles avant l'été.

Six ans après le début de la pandémie, le Covid-19 circule toujours. Certes, il a bien moins d'impact aujourd'hui, mais des milliers de personnes en France continuent d'être hospitalisées chaque année à cause du virus. Pendant l'hiver 2025-2026, plus de 7 000 hospitalisations ont été enregistrées, principalement chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Et le Covid-19 ne circule pas qu'en hiver : il touche aussi de nombreuses personnes le reste de l'année, d'où l'importance de se faire vacciner aussi lors de la campagne de rappel au printemps.

"Le renouvellement de la vaccination reste le moyen le plus efficace" pour se protéger "des formes graves", rappelle en effet le ministère de la Santé. Cette campagne de vaccination, prévue du 20 avril au 30 juin 2026, vise à renforcer la protection des personnes les plus à risque de formes graves.

4 millions de personnes invitées à se faire vacciner à nouveau contre le Covid-19

Alors qui est concerné par cette campagne ? Il s'agit :

des personnes âgées de 80 ans et plus,

des personnes immunodéprimées (quel que soit leur âge),

des résidents en EHPAD ou établissements de soins de longue durée,

des personnes "à très haut risque de forme grave, sur avis médical".

Les proches de ces personnes fragiles peuvent également se faire vacciner. Au total, 4 millions de personnes sont ciblées par cette campagne de vaccination.

Le vaccin peut être réalisé dans les établissements de soins, centres de vaccination ou auprès de professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes). Vous pouvez voir où vous faire vacciner près de chez vous sur cette carte. "La vaccination est entièrement prise en charge", comme lors des autres campagnes de vaccination, assure le ministère de la Santé.

Celui-ci rappelle également que même chez les personnes vaccinées, les gestes barrières (aération des pièces, lavage fréquent des mains, port du masque en cas de symptôme ou en présence de personnes fragiles) "restent essentiels".