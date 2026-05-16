Hantavirus : "peu de chances qu'une épidémie mondiale se développe", selon une virologue

Transmission, personnes à risque, risque d'épidémie mondiale... Nous avons échangé avec la virologue et immunologue Suzanne Faure-Dupuy sur l'hantavirus.

L'hantavirus, qui a provoqué trois décès sur un bateau de croisière, suscite d'importantes inquiétudes dans la population. Et pour cause : ce virus peu connu du grand public est particulièrement dangereux avec un taux de létalité pouvant atteindre 60 %. Sans oublier qu'il n'y a ni traitement ni vaccin ! Mode de transmission, cas contact en France, personnes vulnérables, risques d'épidémie ou avancée de la recherche... Nous avons abordé les questions que vous vous posez à une experte, Suzanne Faure-Dupuy, virologue, immunologue et chercheuse au CNRS.

Linternaute.com : Que sait-on du mode de transmission de l'hantavirus des Andes ?

Suzanne Faure-Dupuy : La souche des Andes est la seule connue qui peut se transmettre d'Homme à Homme. Ce n'est pas comme un virus respiratoire où quand une personne contaminée tousse, elle va infecter la personne à côté d'elle. Là, c'est un virus qui se transmet par les fluides. L'échange de salive, les postillons, le sang, l'urine etc. peuvent entraîner la contamination. Donc pour contaminer quelqu'un d'autre, il faut être très proche d'une personne et le rester pendant un moment. Les chances sont beaucoup plus faibles qu'un virus respiratoire comme le Covid-19.

La ministre de la Santé a affirmé que tous les cas contacts Français étaient négatifs, et donc qu'ils ne pouvaient pas avoir transmis le virus. En est-on sûr ?

S.F.D. : Les tests sont revenus négatifs, donc vraisemblablement cela veut dire qu'ils n'ont pas été infectés même s'ils ont été en contact. Si la charge virale est suffisamment faible pour ne pas être détectée, elle est trop faible pour pouvoir transmettre le virus à d'autres personnes. Ce virus ne se transmet pas si facilement. Tant mieux, vu que ce virus est très dangereux, c'est bien qu'il ne se transmette pas facilement !

On attend le séquençage complet du virus, pourquoi est-ce aussi important de l'avoir ?

S.F.D : C'est surtout pour voir s'il y a eu des mutations par rapport à la souche que l'on connaît. S'il y a eu des mutations, elles peuvent avoir des conséquences sur la létalité du virus, sur sa capacité à se transmettre, etc. En connaissant sa séquence, on peut voir si c'est vraiment le virus Andes à 100%, ou si c'est un virus qui a muté un petit peu et qui potentiellement peut avoir des effets différents sur l'Homme. Il peut y avoir des mutations qui sont à l'avantage de l'Homme, et qui feraient que le virus serait moins pathogène ou qu'il se transmettrait moins. On l'a vu avec le Covid-19, il y a eu des variants qui se transmettaient peu et qui ont disparu avec le temps.

D'un côté on entend que les personnes fragiles sont plus à risque en cas de contamination à l'hantavirus, de l'autre qu'on ne connait pas les facteurs de risque de gravité, que sait-on à ce sujet ?

S.F.D : Les personnes âgées ou immunodéficientes sont forcément plus à risque dans le sens où comme la réponse immunitaire est plus faible, on laisse plus de place au virus pour se développer. Si le virus se multiplie plus, c'est plus dangereux. Par contre, on ne sait pas pourquoi certaines personnes vont être infectées et vont seulement avoir des symptômes légers, et d'autres vont développer des symptômes létaux. Est-ce la quantité de virus ? Est-ce que les personnes qui développent des formes graves ont autre chose ? Est-ce une mutation génétique que certaines personnes ont ? Pour le moment on ne le sait pas, il va falloir faire des études.

Aujourd'hui y a-t-il vraiment un risque que la situation s'aggrave ?

S.F.D : Le risque zéro n'existe pas. Mais comme les cas contacts ne sont pas infectés, ça veut dire que le virus ne se transmet pas facilement, ce qui est rassurant. Il y a peu de chances qu'il y ait une épidémie mondiale qui se développe, comme cela a pu être le cas avec le Covid-19.

Est-ce que trop de précautions ont été prises en France, ou au contraire était-ce ce qu'il fallait faire ?

S.F.D : Je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Il vaut mieux trop que pas assez. Je pense qu'ils ont pris les bonnes précautions, surtout l'isolement. L'avantage est que les cas étaient sur un bateau, ce qui a permis de les isoler très facilement.