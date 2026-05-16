Contamination, cas contact, symptômes... 15 réponses simples sur l'hantavirus

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© Francois Greuez/SIPA (publiée le 15/05/2026)
Qu'est-ce que l'hantavirus, le virus qui a coûté la vie à trois croisiéristes et qui a inquiété le monde ? Voici 15 réponses simples à l'aide de l'avis d'une virologue du CNRS. Tout d'abord, il n'existe pas un seul hantavirus mais une famille d'environ quarante souches distinctes. C'est la souche qui détermine la gravité de la maladie et le type de syndrome provoqué. La souche responsable du cluster à bord du bateau de croisière, appelée souche des Andes, est particulièrement inquiétante.
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Nastasia Montel