Apnée du sommeil : "chez les femmes c'est beaucoup moins diagnostiqué" selon cette spécialiste

A cause de symptômes différents, l'apnée du sommeil est sous-diagnostiquée chez les femmes.

En France, on estime qu'environ 6 millions de personnes sont concernées par l'apnée du sommeil. Parmi elles, "un tiers ne sont pas diagnostiquées", et notamment des femmes, nous précise la Dr Elise Antone, pneumologue spécialiste du sommeil. Ce syndrome respiratoire est en effet "beaucoup moins diagnostiqué chez les femmes". Si l'apnée du sommeil est environ deux fois moins fréquente chez les femmes que les hommes, après 60 ans, la prévalence de cette maladie serait aussi importante entre les deux genres, de l'ordre de 30 %.

Chez la femme, le risque d'apnée du sommeil augmente considérablement après la ménopause, avec les changements hormonaux, mais aussi pendant la grossesse. "C'est aussi une période charnière pour dépister l'apnée du sommeil chez la femme. Pendant la grossesse, notamment au 3e trimestre, jusque 30 % des femmes enceintes peuvent présenter une apnée du sommeil, avec des risques d'hypertension, de diabète, de retentissements sur le fœtus...", explique la Dr Antone.

Mais si l'apnée du sommeil peut être très fréquente chez les femmes, elle est "sous diagnostiquée et sous traitée chez la femme", confirme l'association Agir pour le cœur des femmes. C'est essentiellement parce que "chez la femme, les symptômes vont être beaucoup plus atypiques que ceux que l'on connaît bien chez l'homme", continue la pneumologue.

Les symptômes typiques de l'apnée du sommeil sont les ronflements, les arrêts respiratoires, et une somnolence en journée. Pourtant, chez les femmes, l'apnée du sommeil ne se manifeste généralement pas de la même façon. D'abord, au niveau respiratoire, les femmes ont "moins d'apnées mais plus de l'hypopnée", c'est-à-dire une respiration réduite, mais toujours présente. "On entend toujours la respiration, donc l'entourage ne va pas alerter sur les symptômes", ce qui participe au sous-diagnostic, précise la pneumologue. Les ronflements sont aussi "beaucoup moins fréquents" d'après la Dr Antone.

Le sommeil est aussi différemment impacté chez les femmes. La Dr Antone nous explique que ces dernières ont "beaucoup plus d'insomnies, de cauchemars, et l'impression d'un sommeil non récupérateur que les hommes". En journée, la somnolence sera moins présente que chez les hommes, mais les femmes ressentiront "beaucoup plus de fatigue excessive chronique", qui sera souvent mise sur le compte de la charge mentale, ou de problèmes de santé tels qu'une carence en fer.

D'ailleurs, les tests utilisés pour évaluer une somnolence excessive, comme le questionnaire d'Epworth, "sont moins adaptés aux femmes", précise la spécialiste. Ainsi, "du fait de symptômes plus discrets chez les femmes, sans forcément de ronflements, il est facile de passer à côté du diagnostic et donc d'un traitement, pourtant essentiel", rappelle l'association Santé respiratoire France.

Si les symptômes sont différents, les traitements et les conséquences de l'apnée du sommeil (notamment au niveau cardiovasculaire) sont les mêmes chez les hommes et les femmes. Les maladies cardiovasculaires sont d'ailleurs elles aussi sous-diagnostiquées chez les femmes, ce qui représente un double risque. Alors il est essentiel de consulter un professionnel de santé "en cas de fatigue, d'insomnies, de sommeil non récupérateur", même quand on ne coche pas toutes les cases de l'apnée du sommeil, insiste la Dr Antone.