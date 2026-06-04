Ebola : pourquoi les autorités sanitaires ont publié un "DGS-urgent" en France, des précautions importantes demandées

Le ministère de la Santé a envoyé un message urgent aux professionnels de santé français, en lien avec l'épidémie d'Ebola.

Les autorités sanitaires françaises prennent des mesures face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en République Démocratique du Congo. Même si "le risque d'importation en France est considéré comme faible à ce jour", la Direction Générale de la Santé (DGS) estime que "la possibilité de survenue de cas suspects impose une vigilance renforcée de l'ensemble des professionnels de santé" sur le sol français. Elle a ainsi a envoyé un "DGS Urgent" afin de préparer l'ensemble des professionnels de santé français à détecter et signaler un cas potentiel d'Ebola en France.

Des centaines de cas d'Ebola avérés, et une circulation "probablement sous-estimée"

D'après l'Organisation mondiale de la Santé, au 3 juin 2026, près de 350 cas d'Ebola ont été confirmés, dont 60 décès. Une centaine de cas supplémentaires sont suspectés. La DGS précise en effet que la circulation du virus est "probablement sous-estimée". Des cas ont également été recensés en Ouganda. L'épidémie est particulièrement inquiétante puisque ce n'est pas la souche "classique" d'Ebola, pour laquelle un vaccin est disponible, qui circule, mais la souche appelée "Bundibugyo", pour laquelle il n'existe ni vaccin ni traitement spécifique. C'est pourquoi l'OMS a déclaré une "urgence de santé publique de portée internationale" le 17 mai dernier.

Ebola : que contient le DGS Urgent envoyé aux médecins français ?

La DGS a donc souhaité préciser aux professionnels de santé français la marche à suivre face à un cas suspecté ou avéré d'Ebola en France. Le document DGS Urgent Maladie à virus Ebola rappelle qu'un patient est défini comme suspect dans un délai de 21 jours après un retour "d'une zone de circulation virale" et qu'il présente "un tableau clinique évocateur de maladie à virus Ebola" : fièvre supérieure ou égale à 38° ou des symptômes comme céphalées sévères, fatigue, douleurs musculaires ou articulaires, vomissements, diarrhée, douleur abdominale ou saignements inexpliqués ; ou que la personne est "décédée de façon inexpliquée". La DGS précise que "les personnes revenant de la zone de circulation du virus et ne rapportant aucun symptôme ne sont pas des patients suspects à évaluer".

La DGS rappelle aux médecins qu'un patient suspect "doit être isolé immédiatement et, dans la mesure du possible, il devra porter un masque chirurgical" jusqu'à sa prise en charge. Le professionnel de santé devra lui aussi appliquer des mesures de protection, notamment porter un masque et des gants. Le patient suspecté d'être atteint du virus Ebola ne doit pas être amené aux urgences ou dans un laboratoire, c'est le SAMU-Centre 15 qui doit être contacté en premier lieu. Le SMUR sera "mobilisé pour assurer la prise en charge du patient" si le patient est considéré comme "cas possible".