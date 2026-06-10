Cette maladie ancienne et mortelle est de retour en Europe, elle "risque de continuer à se propager"

Plusieurs pays d'Europe sont concernés.

Les autorités sanitaires françaises ont alerté face à la "recrudescence" de cas en Europe d'une maladie particulièrement dangereuse. Elle touche les animaux surtout sauvages, comme le chien, les chauve-souris ou les renards, et peut ensuite être transmise aux humains suite à une morsure ou une griffure. Vous l'aurez sûrement compris : il s'agit de la rage.

Depuis plusieurs années, une "augmentation du nombre de cas chez les animaux sauvages et domestiques" au sein de l'Europe, alerte l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire). "Après plusieurs décennies de recul, la rage réapparaît dans plusieurs pays d'Europe", précise l'Anses.

Les pays concernés sont la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Slovaquie. La hausse des cas a commencé en 2021 en Pologne, avec plus d'une centaine de cas (contre moins de 10 par an habituellement) ; puis en 2022 une "augmentation majeure du nombre de cas" a été observée en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie. "Depuis, le virus continue de circuler", avec par exemple plus de 100 cas recensés en Roumanie en 2025 d'après l'agence. Les analyses montrent que deux variants du virus circulent, dont un qui "n'avait pas été détecté sur le territoire de l'Union Européenne depuis une dizaine d'années."

Mais comment expliquer cette augmentation de cas ? Les experts ont plusieurs pistes. Parmi elles, la guerre en Ukraine et en Russie. "Le virus circulait en Ukraine avant la guerre mais on sait que le nombre de cas a augmenté depuis. Il est possible d'imaginer que les moyens pour surveiller et contrôler la maladie ont été fortement perturbés. À titre d'exemple, la vaccination de la faune sauvage, qui se fait par largage du vaccin en avion, a été interrompue ou est réalisée manuellement et est donc plus difficile à mettre en œuvre", estime Emmanuelle Robardet, directrice du laboratoire de la rage et de la faune sauvage de Nancy, le laboratoire de référence de l'UE au sein de l'Anses. La vaccination de la faune sauvage a également été arrêtée en Roumanie.

Le problème est que cette vaccination des animaux sauvages est la première méthode de prévention de la rage. "Sans vaccination, le virus de la rage risque de continuer à se propager chez le renard roux, augmentant le risque d'infection des populations", alerte Evelyne Picard-Meyer, du laboratoire de la rage et de la faune sauvage.

Une vaccination préventive est aussi possible chez les humains qui voyagent dans des zones à risques. En cas d'exposition à la rage, une vaccination post-exposition est très efficace, et permet d'éviter le décès. Sans ce traitement, la rage provoque toujours le décès une fois les symptômes déclarés. La rage ne se transmet pas entre humains. Chaque année, près de 60 000 décès sont provoqués par la rage dans le monde, principalement en Asie et en Afrique selon l'Institut Pasteur.

En France, la rage ne circule pas chez les animaux sauvages, en dehors de la chauve-souris. D'après Santé publique France, seuls 26 cas de rage chez les humains ont été recensés depuis 1970, majoritairement des cas importés. Plusieurs décès sont survenus ces dernières années, notamment un en 2025.