Ebola : après le premier cas détecté en France, quels sont les symptômes de la maladie ?

Un cas d'Ebola a été détecté en France. Voici les symptômes de cette maladie très grave.

Un "premier cas positif" d'Ebola a été détecté en France. C'est le ministère de la Santé qui l'a annoncé ce mercredi 24 juin 2026. Le patient est un médecin "de retour de mission humanitaire dans une des zones de circulation du virus en République Démocratique du Congo (RDC)", précise le ministère. Il assure que le patient "a immédiatement été pris en charge dans un établissement spécialisé et se trouve dans un état stable. Toutes les mesures de précaution, et notamment l'isolement du patient, ont été prises dès son arrivée sur le territoire national avec un transfert à l'hôpital dans des conditions sécurisées afin d'éviter tout risque de contamination". Le ministère souligne également qu'une enquête est actuellement menée pour déterminer les cas contacts du patient. Ces derniers "seront contactés" et devront être isolés à domicile pendant 21 jours.

Ebola est en pleine "flambée épidémique" en RDC depuis plusieurs semaines, d'après l'Organisation mondiale de la Santé, qui avait déclaré une "urgence de santé publique à portée internationale" le 17 mai dernier. Au total, environ 1000 cas et 250 décès ont été recensés dans le pays, ainsi qu'en Ouganda. La situation est particulièrement inquiétante puisque ce n'est pas le variant habituel qui circule mais un variant appelé "Bundibugyo", pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement spécifique.

Quels sont les symptômes d'Ebola ?

La maladie à virus Ebola est "une maladie grave et souvent mortelle", rappelle le ministère de la Santé. Le taux de létalité est d'environ 50% d'après l'Institut Pasteur. Après une période d'incubation de 2 à 21 jours, la maladie se manifeste d'abord par des symptômes grippaux (fièvre, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête et de gorge, fatigue...).

"Ces premiers symptômes sont suivis de vomissements, de diarrhées, d'éruptions cutanées, d'une atteinte des reins et du foie et, dans certains cas, d'hémorragies internes et externes", précise l'Institut Pasteur. Des symptômes neurologiques peuvent aussi être présents (agitation, troubles de la conscience, épilepsie...). En cas d'hémorragies, "le décès survient dans 80% des cas", précise le ministère de la Santé. Puisqu'il n'y a pas de traitement spécifique, seuls les symptômes peuvent être pris en charge.