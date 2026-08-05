Epidémie de diarrhées explosives : symptômes, origine, contamination.. tout savoir sur la cyclosporose

Une épisode de cyclosporose sévit aux Etats-Unis et a fait deux premières victimes. Cette maladie infectieuse provoque notamment des diarrhées dites "explosives".

Deux personnes sont décédées aux Etats-Unis des suites d'une contamination à la cyclosporose, une maladie provoquant des diarrhées explosives, a annoncé le département de la Santé et des Services sociaux du Michigan. Une épidémie a été décelée avec plus de 6700 cas confirmés entre le 1er mai et le 27 juillet 2026. Des dizaines d'hospitalisations s'en sont suivies. Aucun cas n'a été recensé en France à ce jour, mais le Royaume-Uni a signalé 67 cas entre le 30 juin et le 15 juillet, dont une partie aurait voyagé au Mexique récemment.

Cette maladie intestinale est causée par un parasite microscopique qui est appelé cyclospora. Elle peut se contracter après la consommation d'aliments ou d'eau contaminés par des matières fécales. Il s'agit souvent de produits crus mal lavés. Une laitue iceberg Taylor Farms importée du Mexique et servie dans les restaurants Taco Bell de neuf États a notamment été identifiée comme l'origine probable de plusieurs foyers épidémiques. Un rappel a été lancé. Il n'y a toutefois pas de transmission interhumaine directe : le parasite séjourne dans l'environnement et devient ensuite infectieux, précise l'Agence française de sécurité sanitaire (Anses).

Des diarrhées explosives, mais aussi d'autres symptômes pour la cyclosporose

Cette maladie peut provoquer des symptômes, dont les diarrhées "explosives". Les selles sont alors liquides, abondantes et obligent à aller aux toilettes fréquemment. Elles peuvent s'accompagner de vomissements et de crampes d'estomac. Ses symptômes apparaissent généralement entre deux et quatorze jours après la consommation du produit ou de l'eau contaminés et ils peuvent durer plusieurs semaines. La répétition de tels symptômes peut provoquer une importante déshydratation et des nausées, de la fatigue, de la perte d'appétit et un amaigrissement peuvent aussi venir progressivement.

La cyclosporose n'est généralement pas mortelle. Les deux personnes décédées présentaient des problèmes de santé sous-jacents et souffraient de déshydratation, qui ont été aggravés par la maladie, selon les autorités sanitaires. Le risque est donc particulièrement élevé pour les personnes fragiles et particulièrement celles souffrant de maladies chroniques. Il existe, par ailleurs, un traitement : il limite la durée de l'infection qui peut sinon durer plus d'un mois. Le médicament souvent prescrit est le cotrimoxazole pour éliminer le parasite. En cas d'infection, il est donc nécessaire de consulter rapidement.