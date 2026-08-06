Hantavirus en France : un touriste testé positif. Que sait-on de ce cas, quand est-il passé en France ?

Un cas d'hantavirus a été confirmé sur le territoire, a annoncé le ministère de la Santé ce jeudi 6 août. Le patient, aujourd'hui isolé en Espagne, avait transité par la France en juillet.

Un cas d'hantavirus a circulé sur le sol français ces dernières semaines. C'est l'annonce du ministère de la Santé ce jeudi 6 août 2026. Dans un communiqué, le ministère indique que "les autorités sanitaires ont été informées d'un cas d'hantavirus sur le territoire".

L'hantavirus avait été au centre de l'actualité au mois de mai 2026 après la survenue d'un cluster sur un bateau de croisière en provenance d'Ushuaïa en Argentine. Plusieurs cas avaient alors été signalés et trois décès déplorés parmi les passagers.

C'est la même souche d'hantavirus qui a été identifiée cette fois, la souche dite des Andes, la plus grave parmi les différentes variantes d'hantavirus. Les hantavirus sont des virus transmis par des rongeurs infectés, principalement par inhalation de poussières contaminées par leurs urines ou leurs excréments. Il s'agit d'une maladie rare mais grave, pouvant être mortelle. Il existe 140 types d'hantavirus, présents sur tous les continents, la souche dites des Andes étant donc la plus surveillée.

Cette souche, présente comme son nom l'indique en Amérique du Sud, "se distingue par une capacité rare de transmission interhumaine lors de contacts étroits et prolongés", rappelle le ministère de la Santé. Après une incubation d'une à six semaines, l'infection débute généralement par un syndrome pseudo-grippal, avant, dans les formes graves, de possibles atteintes rénales ou respiratoires.

Hantavirus : que sait-on de ce cas, quand est-il passé en France ?

La souche Andes a été confirmée par le Centre national de référence (CNR) ce jeudi 6 août. Ce jeudi, à 15 heures, un groupe d'experts scientifiques s'est réuni, en lien avec la Direction générale de la santé et Santé publique France, "afin de déterminer la conduite à tenir et les mesures de gestion à mettre en place autour de ce cas importé". Une coordination à l'échelle européenne a également été mise en place. Le ministère se veut toutefois rassurant sur l'ampleur du risque. "À ce stade, nous ne sommes pas face à un virus présentant une circulation diffuse dans la population", précise le communiqué.

Le patient est "une personne en voyage touristique qui a transité en France la deuxième quinzaine du mois de juillet". Aujourd'hui, il est "isolé avec sa famille en Espagne". Ce patient est décrit comme "paucisymptomatique", ce qui signifie qu'il n'a développé que peu de signes de la maladie, et "ne présente plus de symptômes", selon le ministère.

Le gouvernement précise qu'un travail d'enquête est actuellement mené pour reconstituer précisément son parcours. "Toutes les mesures de gestion sont mises en place pour prendre en charge le patient et retracer les étapes de son voyage", conclut le communiqué qui ne précise donc pas pour l'heure les régions ou territoires traversés par le patient ces dernières semaines.