Diabète de type 2 : une simple prise de sang permettrait d'identifier les patients les plus à risque

Des chercheurs français ont découvert plusieurs sous-types de la maladie, chacun associé à un risque différent de complications. Une prise de sang permet de le déterminer.

Le diabète de type 2 est une maladie chronique très fréquente, qui concerne plus de 4 millions de Français. Elle est loin d'être anodine : le diabète peut entraîner de nombreuses complications parfois graves, notamment cardiovasculaires et rénales, mais aussi neurologiques ou oculaires. Le risque de développer ces complications n'est toutefois pas le même pour tous les patients. "Depuis quelques années, les chercheurs et les médecins s'aperçoivent qu'il n'y a pas un diabète de type 2 universel et uniforme, mais bien différents sous-groupes de patients qui développent un diabète avec des mécanismes biologiques, des symptômes et des trajectoires différentes", souligne d'ailleurs l'Inserm.

Mais comment savoir l'évolution de la maladie chez un patient ? Des chercheurs français - de l'Inserm, du CNRS et de l'Université Paris Cité - ont justement découvert plusieurs sous-types de la maladie, chacun "associé à un risque différent de complications".

Pour y parvenir, ils ont analysé le système immunitaire de 1 500 personnes récemment diagnostiquées. En fonction des différentes cellules immunitaires qui circulaient dans leur sang, les chercheurs ont identifié 4 sous-types de la maladie :

SIND (Severe Inflammatory Diabetes): un diabète inflammatoire sévère avec des risques plus élevés de complications chez les patients. Il concernerait environ 15 % des patients diabétiques.

MIND (Mild Inflammatory Diabetes): un diabète inflammatoire léger,

LYRD (Lymphocyte-Rich Diabetes): un diabète sans complications où certaines cellules immunitaires, les lymphocytes, sont nombreuses, ce qui a un effet protecteur,

LYDD (Lymphocyte-Deficient Diabetes): un diabète déficient en lymphocytes, aussi associé à des risques plus élevés.

Si cela peut paraître compliqué, en réalité une simple prise de sang permet de déterminer à quel sous-type appartient un patient. "Lorsque l'on réalise une prise de sang, le comptage du nombre de cellules immunitaires présentes dans la circulation sanguine est déjà utilisé pour informer sur la présence d'infections ou de cancers, par exemple", précise Nicolas Venteclef, qui a dirigé l'étude.

Cette découverte "offre un outil précieux, simple, pratique et adaptable pour mieux prédire le risque pour chaque patient, distinguer les profils à risques et renforcer les efforts thérapeutiques pour ces derniers avec des traitements plus adaptés et personnalisés. Les patients avec des profils inflammatoires pourraient notamment bénéficier de thérapies anti-inflammatoires complémentaires à leurs traitements anti-diabétiques", explique Nicolas Venteclef. Chez 20 patients pré-diabétiques, l'équipe de chercheurs a justement pu "montrer la réversibilité de ces états hautement inflammatoires grâce à des traitements médicamenteux et chirurgicaux permettant de réduire les risques". Cette recherche est une "avancée majeure" pour l'Inserm.