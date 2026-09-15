Un cas de diphtérie détecté en France : ce que l'on sait, quels sont les symptômes de cette maladie rare ?

Une personne atteinte de diphtérie est hospitalisée dans le Nord de la France. On vous explique quelle est cette maladie, quels sont les symptômes et les traitements.

Un cas de diphtérie a été détecté vendredi 11 septembre chez une personne hospitalisée au centre hospitalier de Dunkerque, dans le Nord. Le patient est désormais pris en charge au CHU de Lille et reçoit un traitement adapté, indique l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France ce 15 septembre. L'ARS affirme être "pleinement mobilisée pour assurer une prise en charge rapide et sécurisée", et avoir "mis en place les actions nécessaires afin d'interrompre toute transmission de la maladie au sein des personnes ayant pris en charge ce patient".

Qu'est-ce que la diphtérie et quels sont les symptômes ?

La diphtérie est une infection bactérienne hautement contagieuse, qui se transmet principalement lors de contacts rapprochés avec une personne infectée, notamment par les gouttelettes respiratoires. L'incubation dure généralement de 2 à 5 jours.

La diphtérie se manifeste généralement par un mal de gorge, de la fièvre, des maux de tête et un gonflement du cou. L'infection touche les voies respiratoires supérieures et peut entraîner la formation de sortes de membranes dans la gorge, qui peuvent gêner la respiration et la déglutition. Des plaies cutanées sont aussi parfois présentes.

La gravité de la maladie est surtout liée à la toxine produite par certaines souches de la bactérie, notamment celle qui touche le patient hospitalisé. Cette toxine "peut entraîner des complications graves (notamment au cœur ou aux nerfs, ndlr) chez les personnes non ou insuffisamment vaccinées", souligne l'ARS. Les formes sévères peuvent provoquer une "paralysie du système nerveux central ou bien du diaphragme et de la gorge, entraînant la mort par asphyxie", note l'Institut Pasteur. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 30 % des personnes non vaccinées peuvent mourir en l'absence de traitement adéquat. En cas d'infection, le traitement repose sur des antibiotiques. Une antitoxine diphtérique peut également être administrée lorsque la situation le nécessite. Chez les cas contacts, un traitement antibiotique préventif est administré.

La vaccination, meilleure prévention contre la diphtérie

"La vaccination est le meilleur moyen d'éviter de contracter la diphtérie ou de la transmettre à d'autres personnes", rappelle l'OMS. La vaccination contre la diphtérie - souvent associée à d'autres maladies comme le tétanos - est obligatoire chez le nourrisson, avec une primo-vaccination à 2 et 4 mois, suivie d'un premier rappel à 11 mois, puis de rappels à 6 ans, entre 11 et 13 ans, à 25, 45 et 65 ans, puis tous les dix ans.

Grâce à la vaccination, la diphtérie "est devenue rare en France", selon l'ARS. Mais depuis quelques années, des cas sont toutefois de nouveau détectés, notamment chez des personnes migrantes ou sans domicile fixe. L'ARS a d'ailleurs précisé que "le patient a notamment pu séjourner parmi les campements de personnes récemment arrivées sur le territoire français situés sur le littoral". D'après Santé publique France, en 2025, 14 cas de C. diphtheriae ont ainsi été recensés en France, auxquels s'ajoutent 17 cas de C. ulcerans, une autre bactérie pouvant être responsable de diphtérie et principalement transmise par contact avec des animaux.