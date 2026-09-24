Cancer du poumon : le Centre international de recherche sur le cancer le confirme, le dépistage réduit le risque de mortalité

Dépister le cancer du poumon chez les personnes à risque diminue considérablement le risque de mortalité.

Le cancer du poumon est un des plus fréquents et des plus meurtriers. En 2023, près de 53 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués, et plus de 31 000 décès recensés, d'après l'Institut national du cancer (Inca). Le cancer du poumon fait partie des cancers dits de mauvais pronostic, notamment parce qu'il est souvent détecté tardivement. "73 % des cas sont détectés à un stade avancé de la maladie, ce qui réduit énormément les chances de guérison", précise l'Inca. Au-delà de la prévention, une des meilleures manières d'augmenter les chances de survie est de le dépister le plus tôt possible.

Aujourd'hui, des tests sont seulement menés en cas de symptômes évocateurs d'un cancer du poumon. Mais ils apparaissent souvent tardivement. Depuis plusieurs années, des études internationales ont justement mis en évidence l'intérêt de mettre en place un dépistage précoce chez les personnes à risque mais qui n'ont pas de symptômes.

"Une mesure efficace pour réduire le cancer liée au cancer du poumon"

Une équipe d'experts du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), une agence de l'OMS, a publié ce 24 septembre dans le prestigieux New England Journal of Medicine un rapport évaluant les données disponibles à ce jour. Selon les chercheurs, "ces évaluations établissent fermement que le dépistage du cancer du poumon par scanner à faible dose chez les personnes à haut risque constitue une mesure efficace pour réduire la mortalité liée au cancer du poumon et améliorer la survie". Le dépistage précoce réduit également le nombre de cancers du poumon détectés à des stades avancés.

Les personnes considérées comme à risque sont âgées de 50 à 80 ans, ayant fumé l'équivalent de 20 "paquets-années", c'est-à-dire un paquet par jour pendant 20 ans, ou encore 10 cigarettes par jour pendant 30 ans. Les personnes ayant arrêté depuis moins de 10-15 ans sont aussi concernées, puisque le risque de cancer du poumon met plusieurs années avant de diminuer après l'arrêt du tabac.

Le dépistage du cancer du poumon réduit de 20 à 25 % le risque de mortalité

Pour faire cette conclusion, l'équipe d'experts du CIRC a étudié plusieurs études internationales, notamment deux essais cliniques de référence. Le premier, mené aux États-Unis auprès de plus de 53 000 personnes, a conclu à un risque de cancer du poumon réduit de 20 % chez les personnes qui ont bénéficié de scanners à faible dose, par rapport à ceux qui ont bénéficié de radiographies. Le second, publié en 2020, a été mené en Europe auprès de plus de 15 000 personnes à risque. Il a montré que le risque de mortalité était réduit de 24 % chez ceux qui avaient bénéficié d'un dépistage par rapport à ceux qui n'en avaient pas bénéficié.

Malgré un risque de sur-diagnostics, de faux-positifs et de cancers induits par les radiations, le CIRC estime que la balance bénéfice-risque du dépistage précoce chez les personnes à risque est "favorable". L'équipe d'experts rappelle que "le dépistage doit venir en complément - et non se substituer - à la lutte contre le tabagisme et à l'arrêt du tabac, qui restent les moyens les plus efficaces de prévenir le cancer du poumon".

Des programmes de dépistage par scanner à faible dose ont déjà été mis en place dans plusieurs pays, notamment l'Italie, l'Angleterre et l'Australie. En France, un programme pilote de dépistage précoce du cancer du poumon est en cours, avec 20 000 participants volontaires recrutés.